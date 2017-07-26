ГК Forex Club: Рублю сложно расти

Рубль завершил вторник без существенных изменений. В ходе торгов российская валюта достигала уровня 60,12 и это на фоне растущей нефти. Видимо, тема новых санкций все же пугает российскую валюту. Но теперь по данному вопросу появилась известность. Палата представителей США одобрила законопроект и это значит, что может начаться фиксация прибыли.

Цены на нефть во вторник показали внушительный рост. Котировки Brent закрепились выше уровня 50,00. Поддержку энергоноситель получает на фоне усиления надежд рынка на достижение баланса спроса и предложения по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Кроме того, как показали данные от API в США существенно сократились запасы нефти. Показатель упал на 10,23 млн баррелей. Сегодня рынок будет следить за аналогичным отчетом от Минэнерго США. Если он также подтвердит тенденцию к снижению запасов, можно будет ждать дальнейшего роста нефти с первичной целью 51,90.

Позитивная динамика энергоносителя может поддержать российскую валюту. Но, скорее всего, не надолго. Еще одним фактором риска выступает возможная отставка Тиллерсона. Кроме того, сегодня ФРС США опубликует решение по монетарной политике. Последние отчеты из США были достаточно слабыми. И это не дает оснований американскому регулятору на повышение ставки, равно как и на достаточно агрессивные комментарии. Поэтому, если регулятор будет настроен по ястребиному, это будет неожиданностью для рынка, что вызовет резкое укрепление доллара. Поэтому USD/RUB может попытаться прорваться выше уровня 60,00, что откроет путь к отметке 60,90. В противном случае, пара USD/RUB сохранит установившийся ранее диапазон 58,60 – 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

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