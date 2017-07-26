Банк "Глобэкс": Первый раунд по санкциям российский рынок почти отыграл

«По инерции российский рынок еще немного скорректируется вниз из-за одобрения новых санкций против России нижней палатой Конгресса США. Однако большинство азиатских фондовых индексов торгуется в плюсе, несмотря на укрепление доллара к мировым валютам котировки нефти пробили уровень в $50 и дошли до $50,5 за баррель благодаря отличному прогнозу от API. Так, ожидается, что запасы сырой нефти упадут на 10,2 млн баррелей, что принесет позитив сырьевым трейдерам, которые вчера также подняли цены на 2,8%-4% на никелевую руду и медь из-за заявления президента Филиппин Родриго Дутерте о возможности наложить огромные налоги на горнодобывающий сектор страны или даже полностью закрыть его из-за плохой экологической ситуации вокруг добычи полезных ископаемых.

В свою очередь, пока российский рынок падал широким фронтом, акции ГМК «Норильский Никель» выросли на 1%. Увеличение веса акции в индексе MSCI Russia на 74 б.п. до 5,91%, вероятно, стало причиной захода огромного объема средств под конец торгов, что заставляет предположить о покупках под индексные фонды. Рынок ОФЗ тоже сегодня несущественно подрастет в доходности, рубль ослабнет к валютам. Однако, мы полагаем, что первый раунд по санкциям российский рынок почти отыграл».

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