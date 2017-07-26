ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Время нестабильности

Вчера наш рынок показал отрицательную динамику. Давайте посмотрим ситуацию по конкретным акциям. Акции Газпрома лет десять назад все очень любили, потому что «газ-топливо будущего», а теперь разлюбили. По итогам торгов акции Газпрома снизились на 0,64%. На мой взгляд, 118 – очень важный уровень для Газпрома. Если мы уверенно уйдем ниже, то цель снижения – это предыдущие минимумы, которые были показаны в середине июня, где-то чуть выше 110 рублей. Соответственно, индекс ММВБ он может утащить за собой к отметке где-то 1870 (кстати, на 1870 есть техническая поддержка). В этом плане, представляется не самой плохой идеей держать «короткие позиции» по фьючерсам на индекс ММВБ, а если кому-то больше нравится, то РТС. Поддержки по индексу 1900 и 1870 и мы пока не достигли их.

Акции Сбербанка об. тоже «кренятся» вниз. Не нравятся инвесторам перспектива ужесточения антироссийских санкций. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об очередном пакете санкций в отношении России, Ирана и КНДР, теперь пакет рассмотрит Сенат. Если акции уверенно уйдет ниже 160, то будет помогать Газпрому в том, чтобы тащить индексы вниз. Неустойчивая ситуация. У самого прибыльного трейдера которого я знаю, портфель загружен акциями процентов на 6%. Значит и он со своей блестящей интуицией, не знает в какую сторону направится рынок. А акции Сбербанка об. надо покупать, но не сейчас, а в диапазоне 143 -147.

Большинство акций вчера продолжали траекторию снижения. Это и акции Аэрофлота, которые совсем недавно был фаворитами торгов, вплоть до закрытия реестра акционеров. Тут проще назвать бумаги, которые вчера росли.

Норильский никель фактически восстанавливает цену третий день, после новости о том, что Металлинвест решил выйти из капитала компании. Сделка там прошла по уровню примерно 8320-8340. И вот от этой отметки Норникель второй день отскакивал. По сути, он вернулся просто на уровни 19-20 числа, на уровни закрытия прошлой недели. То есть пока какой-то особой «фантастики» нет. Цены на медь за два дня сильно выросли. Есть мнение, что сейчас по металлам может начаться очередной повышательный тренд. Будем смотреть и, соответственно, соответствующие бумаги покупать.

Также отметим акции МТС, которым, наконец-то, удалось выскочить из-под серьезного понижательного тренда в ходе позавчерашних торгов. Поэтому вчера ее динамика была «лучше рынка». Бумага взяла назад уровень 233. Надо развивать дальнейший успех. Ближайшие цели для отскока наверх – 240-241. Более дальняя цель – о которой мечтают, наверное, все, кто купил между 225 и 235 – в районе 254. Но всё может быть. Сначала давайте возьмем 240, а потом будем смотреть.

Еще можно отметить бумагу М-видео (+0,98). За те фактически уже почти три недели после того, как были поданы заявки на оферту, собраны и приняты заявки у инвесторов на оферту, free float компании (то есть количество бумаг, свободное в обращении) снизился. Рост курса акций продолжается. Злые люди говорят, что это специальный разгон бумаги наверх, а мы добрые и мнения не имеем по этому поводу. "Группа "Сафмар" закрывает магазины "Техносила" (не интернет-магазины), чтобы сосредоточиться на М-видео и Эльдарадо. Для М-видео закрытие Техносилы это плюс. Злые люди говорят, что разгон выгоден новым акционерам, что они консолидировали большой пакет. Тут всё понятно. Это такие обычные биржевые игры. Самое главное – чтобы они закончились хорошо, и бумага потом не проваливалась назад. Но растет – и хорошо. Хотя вот характер роста, если посмотреть на график, у нее параболический. Очень часто это бывает, когда текущая фаза какого-либо движения – в данном случае, мы говорим о росте – близка к завершению. То есть потом может быть либо плоская коррекция, проторговка, либо просто какая-то коррекция к тренду, и так далее...

Цены на нефть выросли. В конце года я жду 62 доллара за баррель. Нефть предприняла попытку роста, на фоне того, что Саудовская Аравия сокращает свои поставки. Саудовская Аравия, как лидирующая сторона ОПЕК, прилагает усилия для того, чтобы удержать котировки. Посмотрим.... Во вторник в годовом отчете по еврозоне МВФ сообщил, что восстановление экономики еврозоны носит повсеместный характер и становится всё более заметным. МВФ подтвердил, что ожидает достаточно сильного роста экономики еврозоны – на 1,9% в 2017 году и 1,7% в 2018 году. Для нефтяных цен это хорошо.

Не успели мы закрыть реестры текущие – можно смотреть уже на следующий дивидендный цикл. Нравится, в принципе, акции Сбербанк прив., нравится Татнефть прив. Сбербанк прив. нравится в свете возможного увеличения дивидендов. Минфин будет опять настаивать на этом. Это тема не так давно всплыла, буквально пару недель назад. Бумага тут же взлетела. Сейчас при коррекции, наши управляющие, вероятно, будут ее покупать. По другим акциям надо быть осторожнее. Даже у Московской биржи (которая, в принципе, всегда является постоянным бенефициаром процессов) ситуация не очень устойчивая.

Наступает август месяц. Август месяц у нас, по статистике, – время какой-то нестабильности, каких-то, возможно, медвежьих атак. Поэтому, еще раз, надо быть к этому готовым, то есть продумывать для себя, какие позиции в случае чего можно оперативно открыть, где какие «шорты хеджирующие», для того чтобы, скажем так, встретить эту ситуацию уверенно.

На рынке США пока все спокойно. Заседание ФРС инвесторов не нервирует. После выхода превысивших ожидания отчетов от ряда крупных компаний, индексы S&P 500 (+0,29%) и NasdaqComposite (+0,02%) закончили торги на рекордных максимумах во вторник. Росту Nasdaq Composite не помешало даже продолжающееся падение акций Alphabet. Акции Alphabet(-2,93%) продолжили падать, после того как технологический гигант предупредил, что расходы будут оставаться высокими, так как всё большее количество поисков осуществляется через мобильные устройства.

Другая аналитика