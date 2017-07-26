Открытие Брокер: Дорогая нефть будет стимулировать покупки на российском рынке

По итогам торгов 25 июля индекс ММВБ откорректировался на 0,42% до 1923,73 п., а РТС упал на 0,36% до 1010,06 п. Ситуация на внешних рынках вполне способствовала тому, чтобы рынок рос, но нефти в районе $50 за баррель Brent оказалось явно недостаточно, чтобы сломить негатив от завершающих действий американских законодателей по наложению очередных ограничений на РФ. В частности, эти ограничения могут коснуться и европейских компаний, участвующих в российских энергетических проектах. Непосредственные проблемы могут возникнуть у «Газпрома» (-0,65%) с реализацией «Северного потока-2».

Проблемы могут возникнуть и у «Роснефти» (+0,27%), но на рынке ходят упорные слухи о том, что на заседании совета директоров 27 июля может обсуждаться вопрос выплаты полугодовых дивидендов из расчёта 50% прибыли. Polymetal (+2,46%) отчитался о росте производства драгоценных металлов на 7% в I полугодии. «ЛУКОЙЛ» (+0,3%) отчитался по РСБУ и сообщил об удвоении прибыли в I полугодии до 115,61 млрд рублей. И, наконец, «Аэрофлот» (-0,02%) нарастил перевозку пассажиров в I полугодии на 16,6%, но это уже не новость, а лишь подробности весьма существенного роста по отрасли. В лидерах дня оказались: «МРСК Центра» (+2,89%), «Россети» (+2,24%), «Кузбасская топливная компания» (+2,12%), «ВСМПО-Ависма» (+1,85%). Бумаги производителя титана «ВСМПО-Ависма» полностью отыграли дивидендный разрыв и показали уже существенный рост на фоне прошедшего авиасалона, где стали более ясными перспективы отечественного авиапрома. Хуже прочих завершили день бумаги: «Башнефть» (-4,37%), ПИК (-4,35%), «Соллерс» (-3,49%), «Интер РАО» (-2,35%).

Стоит вновь отметить, что основная борьба на рынке происходила около отметки 1920 пунктов. Закрытие дня ниже данного уровня повышает шансы на возобновление более глубокого движения вниз. Между тем, рынок пока находится во власти неприятных новостей, поэтому технические сигналы могут быть нечёткими. Если нефть сможет закрепиться выше $50, то ситуация в российских бумагах способна измениться к лучшему.

Рубль провёл большую часть дня в ослаблении. Основное давление приходит со стороны новостей, хотя по рынку ОФЗ это сложно сказать. Очередным тестом станут размещения Минфина в среду. Однако уже сейчас некоторые наиболее пугливые нерезиденты могут выводить средства из российских долгов. Ставки МБК пока не указывают на какой-либо дефицит ликвидности в связи с налоговыми платежами. Рублёвая цена барреля растёт, но Совет Федерации уже одобрил новое бюджетное правило на будущий год, которое позволит Минфину закупать валюту до тех пор, пока не будет достигнут прогнозный курс рубля без оглядки на нефть. К вечеру вторника доллар ослаб на 0,22% до 59,87, а евро – на 0,19% до 69,73.

Американские торги завершились очередными рекордами S&P 500 и NASDAQ. День для индекса Dow Jones оказался чуть менее удачным, так как бумаги 3M (-5,05%) оказались под давлением из-за слабого отчёта. Однако сильные цифры предоставили McDonald's (+4,75%) Caterpillar (+5,88%), что позволили индексу все же показать весьма неплохой рост. NASDAQ также не мог развернуться в полную силу из-за того, что инвесторы были недовольны вполне сильным отчётом Alphabet (-2,93%). Если же говорить о статистике, то Индекс потребительской уверенности Conference Board составил в июле 121,1 при ожиданиях 116,5. И, наконец, весьма неплохой рост показал сектор энергетики на фоне резкого снижения запасов в США: Chevron Corp. (+1,15%), ConocoPhillips (+2,44%), Exon Mobil (+0,5%). В США началось двухдневное заседание ФРС, по итогам которого, впрочем, не ждут изменения ставки. На рынке оценивают вероятность повышения в сентябре на уровне 8%, а в декабре – на уровне 48%. "Индекс страха" не изменился за день и находится на многолетних минимумах 9,43. По итогам торгов DJIA подрос на 0,47% до 21613,43 п., а S&P 500 укрепился на 0,29% до 2477,13 п.

Азиатские торги проходили разнонаправленно. Японский Nikkei 225 отыгрывал ослабление иены до 111,9 за доллар. Австралийский рынок получил поддержку в виде слабой инфляции, которая позволяет сохранять низкую ставку РБА. Инфляция в Австралии составила лишь 0,2% за II квартал при ожиданиях 0,4%, а в годовом выражении 1,9% при ожиданиях 2,2%. В целом спросом пользовались бумаги нефтяников и прочих производителей сырья. И, наконец, американский доллар удерживал свои достижения предыдущего дня, когда он укрепился на фоне роста доходности 10-летних казначейских обязательств до 2,32%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3239,70 п. (-0,12%), Nikkei 225 – 20059,71 п. (+0,52%).

Нефть продолжила расти и уже торгуется существенно выше $50 за баррель. Американский институт нефти сообщил накануне, что на неделе, завершившейся 21 июля, коммерческие запасы нефти в США сократились на 10,2 млн бар., запасы бензина увеличились всего на 1,9 млн бар., а дистиллятов снизились на 0,11 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ожидают сокращения запасов лишь на 2,5 млн бар. Ещё одним поводом для оптимизма является то, что американская нефтяная промышленность демонстрирует признаки замедления роста. На прошлой неделе число активных буровых вновь сократилось, а в понедельник Anadarko Petroleum заявила о сокращении своей инвестиционной программы в 2017 году на $300 млн из-за более крупных убытков, чем прогнозировалось. В целом если Brent сможет закрепиться выше $50, то на рынок вполне способен вернуться прежний диапазон цен $50-$55. Золото накануне отступало по всем фронтам, включая котировки на бирже и резервы SPDR Gold Trust. Эти самые резервы сократились на 9,3 тонн до 800,45. К 9:00 (мск) Brent – $50,73 (+0,73%), WTI – $48,35 (+0,96%), золото – $1245 (-0,57%), медь – $6373,59 (+1,56%), никель – $10010 (+0,05%), палладий – $858,95 (+0,23%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 93,97. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,164 (-0,09%), GBP/USD – $1,302 (-0,05%), USD/JPY – 111,9 (+0,03%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 9:45 (мск) выйдут данные индекса доверия потребителей во Франции,

- в 11:30 (мск) – ВВП Великобритании за II квартал,

- в 17:00 (мск) – продажи нового жилья в США,

- в 17:30 (мск) – запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США,

- в 21:00 (мск) – решение по ставке ФРС США.

Начало дня на российском рынке пройдёт в позитивном ключе. Нефть выше $50 будет стимулировать покупки в нефтегазовых бумагах и укрепление рубля до 59,5 за доллар.

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