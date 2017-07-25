"Открытие Брокер" : Рост цены на нефть негативно сказывается на перспективах индекса ММВБ

К 15:27 (мск) индекс ММВБ падал на 0,91% до 1914,21 п., а РТС снижался 1007,58 (-0,60%). К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом минусе на пониженных объёмах. Свежих идей на рынке нет. Поэтому сохраняется неуверенность по поводу ухудшения ситуации в связи с новыми ограничениями со стороны США. Во вторник состоится голосование по данному вопросу. Более того, появились слухи о давлении на администрацию Д. Трампа и возможную отставку госсекретаря Р. Тиллерсона. Впрочем, к неожиданностям из Вашингтона рынок уже начал привыкать. Позитивным для рынка являются слухи о возможном обсуждении вопроса выплаты полугодовых дивидендов в размере 50% от прибыли на грядущем 27 июля заседании совета директоров «Роснефти» (+0,19%). Между тем, бумаги «Газпрома» (-0,81%) остаются под давлением, так как новые инициативы американцев могут непосредственно коснуться российского газового экспорта в Европу. В лидерах дня торговались бумаги: «ВСМПО-Ависма» (+2,84%), «МРСК Центра» (+2,46%), «Россети» (+2,39%), ОГК-2 (+1,68%). Аутсайдерами дня стали: привилегированные акции «Татнефть» (-1,74%), «Акрон» (-1,59%), «Сургутнефтегаз» (-1,56%), «Башнефть» (-1,46%). Небольшое укрепление рубля также негативно сказывается на бумагах металлургов. Polymetal (+0,8%) увеличил производство драгоценных металлов в I полугодии на 7%. В целом покупатели и продавцы продолжают борьбу за отметку 1920 пунктов по ММВБ, откуда может возобновиться более активное снижение.

Рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2960 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,17%, недельная – до 9,19%, а месячная сохранилась на уровне 9,22%. Рубль также испытывает давление со стороны вашингтонской политики. Впрочем, дополнительным поводом для распродаж продолжает быть обсуждение нового бюджетного правила Минфина. Фактически ведомство планирует закупать валюту до тех пор, пока рубль не достигнет заложенного в бюджет курса без привязки к рублёвой цене нефти. На своём итоговом летнем заседании Совет Федерации одобрил новое бюджетное правило и объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. В ближайшие дни рубль будет достаточно волатильным, так как испытывает на себе влияние разнонаправленных сил. С одной стороны, налоговые выплаты, аукционы ОФЗ и возможное сохранение ставки ЦБ РФ будут поддерживать отечественную валюту, но давление из Вашингтона будет снижать терпимость к риску. К 15:27 (мск) USD/RUB – 59,85 (-0,26%), EUR/RUB – 69,95 (+0,12%).

Европейские рынки преимущественно подрастали. Основной вклад внесли бумаги банков: Deutsche Bank AG (+2,51%), Societe Generale SA (+2,48%), Unicredit SpA (+1,73%). Продолжают демонстрировать слабость европейские производители автомобилей, которым мешает не только крепкий евро, но и поток обвинений в манипулировании экологическими показателями двигателей: BMW (-0,47%), Daimler AG (-0,05%), Renault SA (-0,38%). Член исполнительного комитета ЕЦБ Ив Мерш во вторник заявил о том, что все ещё требуются существенные стимулирующие меры, чтобы смягчить дефляционные риски. Однако евро на этих словах, не только не ослаб, но даже укреплялся. Индекс деловых ожиданий Германии вырос в июле до 107,3 с 106,8 в июне. Индекс текущих условий поднялся до 125,4 с 124,2, а делового климата повысился до 116,0 с 115,2. К 15:25 (мск) DAX – 12280,83 п. (+0,59%), CAC 40 – 5182,93 п. (+1,08%), FTSE 100 – 7431,34 п. (+0,73%).

На рынке нефти продолжают рассчитывать на сокращение мировых запасов и на падение запасов в США. По данным OPEC, Нигерия добывает ежедневно 1,64 млн бар. и планируется, что её добыча достигнет 1,8 млн бар. в сутки. Однако на этом уровне Нигерия планирует остановиться и присоединиться к соглашению об ограничении добычи. Кроме того, в некоторых ключевых странах продолжается рост спроса. По данным Energy Aspects, в июне потребление нефти в КНР увеличилось на 6% в годовом выражении. Впрочем, часть этого спроса, как отмечается, относится к агрессивному пополнению резервов. И, наконец, в США ожидается сокращение запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн бар. К 15:25 (мск) Brent – $49,51 (+1,87%), WTI – $47,22 (+1,90%), золото – $1253 (-0,10%), медь – $6191,7 (+2,63%), никель – $9945 (+1,69%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 93,53. CAD, NZD укреплялись в пределах 0,2%, а вот AUD отыграл у американской валюты 0,5%. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,169 (+0,47%), GBP/USD – $1,308 (+0,41%), USD/JPY – 111,34 (+0,15%).

Во вторник в США плотный календарь корпоративных отчётов. В целом сезон не преподносит частых негативных сюрпризов. Как обычно, около три четверти компаний превосходят ожидания по прибыли, а половина по выручке. Российский рынок продолжает сохранять риск закрытия дневного графика ниже отметки 1920 пунктов по ММВБ, что усилит позиции продавцов. Между тем, внешний фон остаётся позитивным. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%, нефть торговалась почти по $49,5 за баррель Brent. Впрочем, крайнее обстоятельство лишь помогало рублю отыграть часть потерь против валюты США, одновременно оказывая давление на рублёвый индикатор рынка.

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