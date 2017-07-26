ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Весь вечер на арене рынка важные новости энергетики

За прошедшие сутки цены энергоносителей сильно подросли. Рост цен в течение дня можно связать с заявлениями после встречи министерского комитета ОПЕК+ в понедельник, констатировавшего 98% выполнение обязательств по сокращению добычи. В пользу роста цен нефти работали планы СА по уменьшению до 6,6 mb/d экспорта нефти, а также обсуждение возможного продления соглашения за горизонт 1 марта 2018 года. Но наиболее важным финальным аргументом для роста цены стали оценки API по запасам нефти в США. По их версии за неделю до 21 июля запасы сырой нефти снизились на 10.2mb (запасы бензина: +1.9 mb; запасы в Кушинге: -2.57 mb; запасы дистиллятов: -0,111 mb). Опрошенные агентством Bloomberg эксперты были не столь категоричными. По их мнению снижение запасов нефти в США за неделю составит 3 mb. Скорей всего данные EIA тоже будут с минусом, а это значит, что нынешние запасы нефти в США уходят ниже прошлогодних и снижение запасов в США в текущем году получается все более убедительным. Впрочем, дождемся сегодняшних данных EIA.

Другой важной темой дня, тоже непосредственно затрагивающей вопросы энергетики, стало принятие Конгрессом США пакета санкций по отношению к России. Далее предстоит еще рассмотрение в Сенате и утверждение президентом страны. Но вопрос о санкциях становится все более предрешенным. Распространение воздействия на взаимодействующие с Россией европейские компании будет открывать дорогу для торможения реализации проекта Северный поток-2. США спят и видят поставки своего более дорогого сжиженного газа в Европу. Еврокомиссия в среду в экстренном порядке собирается вырабатывать свою позицию по вопросу возможного расширения санкций США в отношении России. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Пока Европа как-будто сопротивляется поставкам более дорогого американского газа и снижению своих конкурентных преимуществ. Но привыкшей к проявлениям слабости Европе будет трудно показать США свои зубы, а тем более серьезно укусить.

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