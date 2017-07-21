"Открытие Брокер" : Рубль незначительно слабел против основных конкурентов

К 15:22 (мск) индекс ММВБ – 1933,02 (-0,69%), а РТС – 1032,98 (-0,54%). К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах.

Продолжают тянуть вниз российские металлурги на возможности введения заградительных пошлин в Евросоюзе против российской холоднокатаной стали: «Северсталь» (-2,85%), ММК (-1,88%), НЛМК (-0,42%). Нефть упала ниже $49 за баррель Brent, что негативно сказалось на нефтяниках:

«ЛУКОЙЛ» (-1,52%), «Роснефть» (-0,17%), «Сургутнефтегаз» (-0,26%).

«Магнит» (-0,25%) в очередной раз неприятно удивил слабым отчётом.

Выручка розничной сети в I полугодии выросла на 6,4%, а в II квартале на 8,19% при росте торговых площадей на 13,73%. «Юнипро» (+1,76%) сообщает о росте прибыли по РСБУ в I полугодии в 2,8 раза до 21,163 млрд рублей при снижении выручки на 5,7%. Бумаги компании оказались лидерами дня по росту. Вместе с ними на верхних позициях находились: «Интер РАО» (+1,75%), «М.Видео» (+1,39%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,08%). Аутсайдерами дня стали: «РусАл» РДР (-2,45%), «Башнефть» (-1,97%), «АЛРОСА» (-1,95%), «КАМАЗ» (-1,71%). Индекс ММВБ продолжает прибывать в зоне риска закрытия дня и недели ниже 1920 пунктов, что откроет путь к возобновлению длительного снижения. Накопленного негатива вполне достаточно, чтобы испугать нерезидентов. Закон об ограничении доступа к корпоративной информации для миноритарных акционеров, очередные скандалы с нарушением ограничительных мер, постоянное давление американских законодателей на администрацию Дональда Трампа по поводу вмешательства РФ в выборы – всё это продолжает давить на рынок, делая его худшим в текущем году.

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов, хотя просадка нефти может ещё сказаться во второй половине дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2880 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,24%, а недельная и месячная остались на уровне 9,23%. ЦБ РФ отмечает, что прибыль российских банков в I полугодии превысила 750 млрд рублей, что стало максимальным значением в современной истории России. Однако, как отмечается в шестом выпуске информационно-аналитического материала «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики»: «Увеличение объёмов финансовых операций во 2 квартале 2017 года было сбалансированным, экономически обоснованным и не порождало риски для инфляции и финансовой стабильности». Соответственно, в ЦБ пока не видят опасности в росте кредитования. Если оценивать косвенные заявления ЦБ, то разогрев инфляции в июне стал неожиданностью, но регулятор пока демонстрирует уверенность, что это было временным явлением. В прессе также появилась информация от зам. министра финансов В. Колычева о том, что Минфин может изменить бюджетное правило с 2018 года, в котором будет учитываться фактический, а не прогнозный курс. Иными словами, ориентир на рублёвую цену нефти и стабильность бюджетных доходов можно будет забыть. То есть ведомство намерено скупать валюту до тех пор, пока она не достигнет заложенного в бюджет уровня. Если информация соответствует действительности, то Минфин преднамеренно собирается работать над ослаблением рубля. В самом деле, в текущем году заложенный курс существенно выше текущего. Если правило будет переработано в таком ключе, то для российской валюты это может означать ослабление на 10%-15%. К 15:22 (мск) пара USD/RUB подросла на 0,06% до 58,97, EUR/RUB – на0,12% до 68,65.

Единая европейская валюта продолжила укрепляться и достигла отметки $1,164, что негативно сказалось на европейских экспортёрах: BMW (-3,05%), Daimler AG (-2,47%), Renault SA (-2,59%). В минусе также банки: Deutsche Bank (-1,64%), Societe Generale (-0,476%), UniCredit SpA (-1,66%). Возможное свёртывание количественной программы ЕЦБ при сохранении текущих ставок негативно для банков, которые лишаются надёжного покупателя бондов в лице ЕЦБ. И совсем немного о статистике, которая оправдывает ожидания по евро. Индекс цен производителей еврозоны вырос за июнь на 0,5% по сравнению с 0,4% в мае, а за год – на 3,1% по сравнению с 2,9% в мае. К 15:20 (мск) DAX –12335,03 п. (-0,9%), CAC 40 – 5166,57 п. (-0,63%), FTSE 100 – 7488,66 п. (+0,01%).

Министр энергетики ОАЭ заявил о том, что он надеется на более значительную балансировку рынка в III-IV кварталах текущего года. Меж тем, надежды - это далеко не всё, что управляет рынком. Иран и Кувейт могут обнаружить себя в дипломатическом кризисе, который способен оказать влияние и на позицию Тегерана по договору о сокращении добычи.

Впрочем, подробней об этом мы узнаем в понедельник, когда в Санкт-Петербурге соберутся участники договорённостей. Другим фактором может стать Венесуэла, где продолжаются протесты против правительства Мадуры. В начале недели из США приходили известия о том, что Администрация Белого дома рассматривает возможность наложения санкций.

Учитывая любовь Дональда Трампа к нефти, можно ожидать ограничений в виде закупок сырья из данной страны. К 15:20 (мск) Brent –$48,98 (-0,65%), WTI – $46,56 (-0,77%), золото $1249,4 – (+0,31%), медь – $6046,2 (+0,98%), никель – $9600 (+1,11%), палладий – $852,05 (+0,53%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,97. AUD слабел на 0,45%, а NZD укреплялся на схожую величину против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD – $1,164 (+0,09%), GBP/USD –$1,299 (+0,15%), USD/JPY – 111,43 (-0,37%).

Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно скажется и на рубле. Меж тем, у российского рынка сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ, что должно отменить поход на 2000 пунктов и открыть дорогу к снижению до 1850 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе.

Microsoft и Visa отчитались лучше ожиданий, а вот General Electric сообщил о сокращении выручки на 12%.

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