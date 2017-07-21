Открытие Брокер: "Магнит" теряет в марже и уступает рынок основному конкуренту

Сегодня ритейлер «Магнит», бизнес-модель которого ориентирована преимущественно на небольшие FMCG-супермаркеты на арендных площадях, представил сокращенные неаудированные операционные и финансовые результаты за 2 квартал 2017 года согласно МСФО.

Из ключевых показателей стоит отметить рост торговых площадей на 13,73% (г/г) до 5,32 млн кв. м. Выручка увеличилась на 8,19% (г/г) до 288,1 млрд руб. Трафик в сопоставимых (LFL) магазинах сократился на 3,51% (г/г), а средний LFL чек вырос на 2,17% (г/г). Рентабельность компании на уровне EBITDA во втором квартале сократилась по сравнению со 2 кварталом 2016 года на 2,31 п.п. и составила 9,64%. Рентабельность на уровне чистой прибыли за период сократилась на 2,11 п.п. до 4,6%.

Выручка компании ускорила годовые темпы роста по сравнению с 1 кварталом текущего года почти в два раза. При этом, судя по LFL-метрикам отдельных сегментов бизнеса, ключевым драйвером роста выручки стало увеличение среднего чека в магазинах формата «у дома», что полностью нивелировало соответствующий спад трафика. Даже с учетом погодного фактора, вынуждавшего покупателей сокращать количество посещений магазинов и приобретать больше товаров за один раз, в результатах явно прослеживается некоторое усиление потребительской активности, признаки которого можно было наблюдать ранее и в отчетностях других ритейлеров и в публикациях Росстата. В последнем случае обращу внимание на то, что, по данным госведомства, объем розничной торговли продуктами питания во втором квартале вырос на 1,4% (г/г). Впрочем, в случае с «Магнитом» хорошие новости на этом заканчиваются. Из негативных факторов отмечу значительное снижение рентабельности по сравнению с прошлым годом, которое наблюдается еще на уровне валовой маржи и вполне однозначно говорит о наращивании «инвестиций» в цены. Помимо этого, вероятно происходили негативное для рентабельности усиление маркетинговой активности и рост расходов, связанных с обновлением магазинов.

В целом опубликованные квартальные результаты «Магнита» производят умеренно негативное впечатление. В 2016 году ритейлер относительно мало инвестировал в развитие: его CAPEX составил 4,7% от выручки против 7,48% от выручки у основного конкурента (X5). Это закономерно вылилось в драматическое отставание по темпам роста выручки. В 2017 году, исходя из опубликованных результатов и прогнозов менеджмента «Магнита» (рост выручки на 9-13% г/г), ситуация кардинально не изменится, и ритейлер продолжит уступать долю рынка, еще и – как видно по опубликованным результатам – попутно заметно теряя в марже.

На публикацию результатов акции «Магнита» на Московской бирже отреагировали негативно, падая в пределах 1,7% на умеренно снижающемся рынке. По нашему мнению, среди публичных российских FMCG-ритейлеров наибольший потенциал роста имеют расписки «Ленты» и X5 Retail Group – примерно 20% от текущих уровней.

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