УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 21 июля, российский рынок снова торгуется в красной зоне: -0,6% по РТС и -0,8% по индексу ММВБ. Давление на рынок оказывает дешевеющая на 0,5% нефть, а также ожидание, что на следующей неделе может решиться судьба законопроекта Конгресса США по усилению антироссийских санкций против.

Нефть опустилась ниже $49 за баррель Brent еще вчера и сегодня продолжает терять позиции на прогнозах аналитиков, что июльские объемы экспорта «черного золота» стран ОПЕК снова покажут рост, что вкупе с увеличивающейся добычей в США создает серьезные риски переизбытка предложения на рынке. Инвесторы не закладывают оптимистичных надежд, что встреча технического комитета ОПЕК 22 июля и переговоры представителей стран-участников соглашения ОПЕК (включая Нигерию и Ливию) 24 июля принесут какой-либо результат.

Касательно законопроекта об антироссийских санкциях можно отметить, что обеспокоенность инвесторов усилилась, поскольку Сенат США в августе уходит на каникулы и, вероятно, до этого захочет завершить важные проекты. Сейчас законопроект о санкциях находится в нижней палате Конгресса из-за процедурных вопросов, после чего должен вернуться в верхнюю палату (Сенат) для повторного голосования, а уже потом на подпись к Президенту. Стоит отметить, что Сенат в этом году сдвинул сроки начала каникул на 3 недели (с 1 до 21 августа), что уже говорит о его намерении завершить как можно больше важных задач.

На российском рынке сегодня абсолютное большинство компаний торгуются в минусе.

Сегодня металлургический сектор торгуется в минусе (-0,7% по соответствующему отраслевому ММВБ). В плюсе только несколько представителей потребительского сектора: O’Key (+4,8%), М.Видео (+1,7%), X5 Retail (+0,3%).

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