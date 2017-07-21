"Открытие Брокер" : Ослабление доллара США оказывает поддержку драгметаллам

Сегодня рынки драгоценных металлов слегка подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США, который ускорил падение после заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, ЕЦБ не изменил мягкую денежно-кредитную политику, более того, даже не обсуждал возможности сворачивания программы стимулирования. Тем не менее, спекулянты разогрели покупки евро, усиливая курс европейской валюты против доллара США. Это оказало значительную поддержку рынкам драгоценных металлов. Запасы в золотых ETF-фондах вновь снизились, запасы в остальных фондах не изменились.

Банк России в июне 2017 г. увеличил золотые резервы до 1717 тонн, или 55,2 млн унций, что составляет 16,7% международных резервов. Общая величина международных резервов также выросла.

Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае снижались, объемы торгов подросли. Курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото выросли до уровня $1248 под влиянием слабеющего курса доллара США. Уровень сопротивления $1250 остается крайне сильным, от него могут пойти активные продажи. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1243-1225

, уровни сопротивления – $1250-1258.

Цены на серебро вновь протестировали уровень $16,39 в корреляции с рынком золота. Отношение золота к серебру составляет 76,22 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,89 пункта.

По данным GFMS, физический спрос на серебро в монетах, слитках и ювелирных изделиях в 1 полугодии 2017 г. снижался, также наблюдалось небольшое падение промышленного спроса на серебро. При этом инвестиционный спрос в ETF-фондах подрастал. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,30-16,10, уровни сопротивления – $16,40-16,48.

Цены на платину протестировали уровень $938 под влиянием торговли спредами. Спред между золотом и платиной составляет 318$/унция. Спред между платиной и палладием составляет 83,8$/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $930-916, уровни сопротивления – $940-950.

Цены на палладий вчера резко снизились к уровню $833, после чего восстановились к уровню $848 в результате торговли спрэдом платина/палладий.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $833-824, уровни сопротивления – $850-865.

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