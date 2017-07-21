Альпари: Поддержит ли Санкт-Петербург нефть и рубль?

На исходе прошлой неделеи по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 42,50 коп. (+0,72%), до 59,36 руб., курс евро вырос на 65,50 коп. (+0,96%), до 69,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-3,84%), евро/рубль – 331,5 млн евро (+13,10%).

Центральный банк России с 22 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 14,98 коп., до 58,9325 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,6623 руб., что выше предыдущего дня на 65,86 коп.

В начале пятничных торгов курс рубля несколько часов торговался в плюсе против американского доллара и евро. После того, как цена на Brent упала ниже $49,16 за баррель (минимум четверга – 20.07.17), иностранные валюты перешли в наступление. На фоне падения нефтяных котировок на 3,66% курс доллара вырос на 0,72%, курс евро – на 0,96%.

Нефть подешевела перед встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая пройдет в понедельник (24.07.17) в Санкт-Петербурге. К снижению её подтолкнул опубликованный прогноз консалтинговой компании Pertro-Logistics об увеличении добычи нефти странами ОПЕК в июле. Эксперты компании считают, что поставки нефти из стран ОПЕК в июле могут превысить 33 млн баррелей в сутки.

Другой негативной новостью для нефтяного рынка стало сообщение от агентства Bloomberg, что сегодня на встрече в Сантк-Петербурге в повестку дня не вошло обсуждение ограничения добычи в Ливии и Нигерии.

Нефти даже не помог слабеющий американский доллар и положительный отчет нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Как следует из последних данных, за неделю до 21 июля в США, общее количество установок сократилось на 2 ед., до 950 штук. Количество газовых установок уменьшилось на 1 ед., до 186 штук, количество нефтяных установок - на 1 ед., до 764 штук.

Сегодня утром в Азии Brent торгуется по $48,28. Цена восстановилась на 0,80%. На данный момент повышение цены является коррекцией к пятничному снижению. Важная поддержка находится на уровне $47,45. Пока цена торгуется выше его, она может вернуться к уровню $49,20.

Заявления ОПЕК по итогам встречи станут ключевыми драйверами для нефти. И здесь нужно помнить, что падение цен на баррель Brent ниже $47,45 ускорит их падение до $46,20. Пройдут его, падение усилится до $44,35. В связи с этим рублёвые пары сохранят тесную связь с ценами на нефть.

Если нефтяные котировки продолжат восстанавливаться в течение дня, курс доллара вернётся в двухдневный канал, из которого он вышел в пятницу. Технически покупатели себе открыли дорогу к 59,65 руб.-59,77 руб. за доллар.

Если по итогам встречи торговая сессия по доллару закроется ниже уровня 59 руб., то рубль опять получит временную передышку. Дополнительную поддержку российская валюта получает от налогового периода.

Владислав Антонов, аналитик

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