Альпари: Рост доллара выше 59,35 руб. откроет дорогу к прежней цели в области 60,0 руб.

Российский рубль проводит очередную безликую сессию. Доллар США к середине дня торгуется по 58,95 руб. (+0,03%). Евро стоит 68,64 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 24 июля, составляют 58,93 руб. за американскую валюту (понижен на 15 копеек) и 68,66 руб. за евро (повышен на 66 копеек).

Рынок нефти лег в русло закономерной коррекции. Вторая подряд попытка «быков» закрепиться выше $50/баррель Brent успехом не увенчалась - а одного только пробоя психологически важного рубежа недостаточно для продолжения укрепления. То, что происходит с нефтяными ценами сейчас, выглядит абсолютно закономерно. Первая цель коррекции стоит на $48,80, далее $48,50. Выходит, что среднесрочный торговый диапазон $46-50 остается в силе. Сейчас «бочка» североморской нефти стоит $48,90 (-0,8%).

Ближайший значимый спрос на рубли на внутреннем рынке ожидается 24 и 25 июля – в этот период компании и предприятия должны уплатить оставшуюся часть важных акцизов и налогов. После этого фактор налогового периода утратит свою актуальность.

Рубль в пятницу будет реагировать на ослабление нефтяных котировок с опозданием. Как бы то ни было, подъем доллара США выше 59,35 руб. откроет дорогу к прежней цели в области 60,0.

Анна Бодрова, старший аналитик

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