ИФК «Солид»: Участники рынка ждут решений монетарных властей

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48.2 за баррель в ожидании итогов заседания министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти, который соберется сегодня в Санкт-Петербурге. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона и происходящие события.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.47% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало понижение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.2%), BP (-0.9%) и банков HSBC (-0.7%), Barclays (-1.5%), Lloyds Banking Group (-0.8%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение стоимости акций табачной компании British American Tobacco (+1.1%) и фармацевтической компании Shire (+1.9%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу упал на 1.57% при оборотах торгов на 45% выше среднемесячных, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции автомобильных концернов Renault (-2.7%) и Peugeot (-3.4%), а также поставщика автомобильных комплектующих Valeo (-6.9%). Немецкий индикатор DAX (-1.66%) также понес потери вследствие падения котировок акций Daimler (-2.1%), Volkswagen (-3.6%), SAP (-2.5%) и Infineon Technologies (-4.7%).

Фондовый рынок США в пятницу слегка просел. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (-0.15%) продолжил сползать от достигнутого им на прошлой неделе исторического максимума, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало снижение котировок акций банка Goldman Sachs (-1%) и энергетического гиганта Chevron (-1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0.04%) немного отошел от своего исторического максимума на фоне падения в цене акций Microsoft (-0.6%), Oracle (-0.7%), Texas Instruments (-1.2%), Ebay (-1.5%), Analog Devices (-2.3%) и Microchip (-2.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.04%) снизился при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс энергетического сектора (-0.9%).

Рынок акций РФ в пятницу понес потери. Индекс ММВБ (-1.1%) упал при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса ММВБ оказали акции ЛУКОЙЛа (-1.9%) и Газпрома (-1.4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.31%) снизился больше из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

В фокусе внимания участников рынка на предстоящей неделе будут решения ФРС США и Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, а также рассмотрение властями США законопроекта об ужесточении существующих санкций в отношении России. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов АК «АЛРОСА» и «Детского мира».

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