ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зернобобовых 10–14 июля

По итогам недели с 10 по 14 июля, цены на зернобобовые культуры на мировых рынках показали стремительное падение, отреагировав на ежемесячный отчет WASDE от Министерства сельского хозяйства США. Согласно USDA, погодный фактор оказался не столь катастрофическим, чтобы существенно ухудшить прогноз урожая. В итоге, на Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ сентябрьские контракты на пшеницу обвалились на 4,5% с 535,0 до 510,75 USD/100буш, на кукурузу - на 4% с 392,0 до 376,25 USD/100буш, на сою - на 1,4% с 1015,50 до 1001,50 USD/100буш.

Первую половину прошедшей недели рынок подтягивал цены вверх и жил в ожидании сводного ежемесячного отчета WASDE от USDA, который был опубликован в среду 12 июля. На рынке уже формировались опасения ценового отката, поскольку цены были существенно перегретыми и импортеры сигнализировали об этом снижением покупок. Так экспортные поставки пшеницы США падают втору неделю подряд. Поэтому после публикации отчета цены стремительно снижались, поскольку стало понятно, что трейдеры переоценили последствия засушливой погоды и потери урожая.

Согласно опубликованным USDA данным, запасы на начало 2017/2018МГ по сравнению с июльским прогнозом по пшенице пересмотрены с повышением на 1,6млн.т до рекордных 258,1млн.т, по кукурузе повышены на 2,92млн.т до 227,5млн.т, по сое повышены на 1,6 млн.т до рекордных 94,8млн.т.

Как и ожидалось, погодный фактор нашел свое отражение в новом прогнозе, однако не столь агрессивно, как этого ожидали трейдеры. Так, по пшенице для сезона 2017/18МГ понижен прогноз урожая до 737,8 млн.т (-16,5млн.т к 2016/2017МК и -1,7млн.т к июльскому прогнозу). Ухудшен прогноз урожая пшеницы в США на 1,7млн.т, Австралии на 1,5млн.т, в Китае и Украине на 1 млн.т, ЕС на 0,7млн.т. Однако негатив будет компенсирован повышением урожая пшеницы в РФ и Турции на 3млн.т и 1,5млн.т соответственно. В итоге, с учетом начальных складов и нового урожая суммарное предложение пшеницы пересмотрено с понижением лишь на 0,1млн.т до 995,9млн.т. При суммарном потреблении на уровне 735,3мн.т (пересмотрено с повышением на 0,5млн.т), фактические остатки на конец периода останутся на новых исторических максимумах – 260,6 млн.т (+2,5млн.т к 2016/2017МК).

Прогноз по кукурузе пересмотрен со значительным повышением, что стало неожиданностью для рынка. В частности, прогноз урожая повышен сразу на 5млн.т до 1036,9 млн.т, в основном за счет прироста урожая в США на 4,8млн.т. В результате, более высоких чем ожидалось ранее складов на начало периода и приростом урожая, суммарное предложение кукурузы повышено сразу на 7,96млн.т до 1264,4млн.т, что впрочем ниже предыдущего года на 17,2млн.т. Вместе с этим, прогноз суммарного потребления также повышен на 1,5млн.т до 1063,6млн.т. В итоге, переходящие остатки на конец периода по кукурузе повышены сразу на 6,5млн.т до 200,8млн.т, что ниже уровней прошлого года на 26,7млн.т.

По сое USDA пересмотрел прогноз урожая с повышением на 0,4млн.т до 345,1млн.т, в результате чего прогноз суммарного предложения сои на мировых рынка в 2017/2018МГ повышен на 2млн.т до нового рекорда 439,9млн.т. При этом, оценки Минсельхоза США совпали с ожиданиями Бразильского агентства Conab. Впрочем, повышен также и прогноз суммарного потребления на 1,1млн.т до 345,3млн.т, в результате чего переходящие остатки бобов на конец периода останутся вблизи исторических максимумов 93,5млн.т (+1,3млн.т к июньскому прогнозу и -1,2млн.т к 2016/2017МГ).

В июльском отчете Министерство сельского хозяйства США также пересмотрело ценовые ориентиры для пшеницы до 4,8 долл за бушель (+0,5долл), для кукурузы до 3,3 долл за бушель (-0,1долл), для сои до 9,4 долл за бушель (-0,1долл).

Безусловно, отчет WASDE стал решающим фактором движения прошедшей недели. Тем не менее, также необходимо выделить часть факторов, которые добавят рынку дополнительных колебаний. Во-первых, Агентство FranceAgriMer пересмотрело в сторону увеличения оценку состояния посевов мягкой пшеницы во Франции до 66 %, которые находятся в “хорошем и отличном” состоянии, против 65% на прошлой неделе. Тем не менее, сильные ливни во Франции немного затормозили уборочную.

Достаточно интересным был Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на ближайшее десятилетие 2017-2026 годы. Согласно долгосрочному прогнозу Темпы роста потребления сельхозпродукции в ближайшие десять лет замедлятся, а цены останутся на низком уровне. Факторы, подталкивавшие спрос в прошлые годы,— рост потребления в Китае и рост мирового производства биотоплива — достигли потолка, а появления новых в ближайшие десять лет не предвидится, прогнозируют аналитики. Производство зерновых будет расти за счет повышения урожайности — ожидается, что прирост производства пшеницы составит 85%, а кукурузы — 90% при увеличении посевных площадей всего на 2%. Производство сои, напротив, потребует расширения площадей на 14%.

На следующей неделе рынок будет искать новый ценовой баланс с учетом поступивших прогнозов USDA. Для снижения все еще остается место, поэтому корректировка может продолжиться, особенно учитывая погодный фактор, который ближайшую неделю может оказаться благоприятным для аграриев. Плюс вести с полей – сбор урожая и качество зерна. Также импортеры, видя коррекцию цен, могут взять паузу, пока рынок не достигнет интересных для закупки уровней. Поэтому статистика по экспортной активности будет важным фактором движения.

Для сентябрьских фьючерсов мы понижаем торговый коридор на будущую неделю для пшеницы на уровне 490-530 USD/100буш, для кукурузы прогноз также понижен до 365-385 долларов за 100 бушелей, для сои до 950-1000USD/100буш.

На рынках СНГ

По данным Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) выросли с $188,0 до $194,0. Цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) повысились до $195,50 (+$6), цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) не изменились, оставшись на уровне $181,5.

По данным Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) составляют $170,0 (-$3), цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) снизились до $174,5 (-$6).

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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