Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 1960-1985 пунктов

Российский рынок ценных бумаг открылся в понедельник продолжением покупок. К настоящему времени ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,4%, активным спросом пользуются бумаги «КАМАЗа» и «РусГидро». Под давлением торгуются акции АФК «Системы» и «Башнефти».

Внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам сложилась нейтральной. Американские рынки завершили пятничную сессию в плюсе, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно прибавляет. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $49,14 (+0,5%) - стоимость черного золота обновила пик от 6 июля на $49,17 - теперь он стоит на $49,23.

Евро/доллар слегка отступает утром в понедельник. Основные торги идут вокруг 1,1460 (-0,05%). Значимой макростатистики в начале недели будет немного, инвесторы продолжат торговать на прежних катализаторах - слабых американских отчетах по инфляции, например.

Российский рубль в первый час торгов в понедельник умеренно дорожает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,08 руб. (-0,008%). Сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль проведет в границах отметок 58,80-59,90 руб.

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 1960-1985 пунктов. Из рублевого индикатора «выпал» ряд дивидендных бумаг, однако инвесторы продолжают плавно покупать, пользуясь нейтральным внешним фоном.

Один из крупнейших банков России – «Югра» (входит в топ-30 российских банков), может лишиться лицензии, об этом сообщают СМИ. Однако данный вопрос пока не решен, есть шанс, что учреждение подвергнут санации. Поводом для отзыва лицензии может стать «дыра» в капитале кредитной организации объемом более 4 млрд рублей. На текущий момент в банке работает временная администрация, наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Агентство по страхованию вкладов уже выбрало ряд банков, который выплатит страховое возмещение вкладчикам. В агентстве остановились на банках стабильных и с разветвленной сетью отделений, широкой географией, среди них «Сбербанк», «ВТБ 24», «Россельхозбанк» и банк «Открытие».

В случае отзыва лицензии, страховые выплаты вкладчикам будут рекордных размеров и могут превысить 170 млрд рублей. Ситуация с одним из крупнейших банков возмутила депутатов Государственной думы. Так, представители фракции ЛДПР и Единой России инициировали ряд запросов в ЦБ РФ и Генпрокуратуру с целью выяснить, какие меры были приняты ранее, чтобы предупредить нынешнюю ситуацию с банком.

Мы предполагаем, что запросы депутатов будут удовлетворены, но на реальную ситуацию с банков никак не повлияют. Вероятность отзыва лицензии в банке очень велика. Выиграют от этого события конечно же иные гиганты банковской сферы, так как по себестоимости смогут получить доступ к базе клиентов и заемщиков банка, а также к сети филиалов, процессингу и многому другому.

Сегодня реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Полюс», «РусНефть», «ФосАгро», «Росвертол», «Иркут» и «Детский мир».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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