ИК "Абилити Капитал": Китай растет и все хорошо

Вышедшие данные по экономике «Поднебесной» оказались лучше ожиданий. ВВП Китая за 2-й квартал вырос на 6,9% в годовом исчислении, тогда как эксперты ожидали рост на 6,8%. Данные по розничным продажам за июнь так же лучше ожиданий, в годовом исчислении они выросли на 11% против ожиданий 10,6%. Порадовало и промышленное производство, увеличившись на 7,6% год к году, что так же лучше ожиданий экспертов, которые ждали всего 6,5% роста. Рост инвестиций в основной капитал составил 8,6% год к году, тогда как рынок ждал рост на 8,5%. И это еще не все, в июне отмечен рост инвестиций в недвижимость на 7,9%, в сравнении с прошлым годом, тогда как в мае этот показатель был меньше и рост составлял 7,3%. Отмечен так же и рост выданных ипотечных кредитов. В июне их было выдано на 738 млрд. юаней (108 млрд. долл.), тогда как мае было выдано 610 млрд. юаней.

Для финансовых рынков мира хорошие данные по второй по величине экономике мира однозначно позитивны почти для всех активов. Более того, позитивные данные отменяют страхи по поводу неблагоприятных перспектив экономики Китая, которые беспокоили многих инвесторов в мире, по крайней мере, в ближайшем времени. Ведь еще вчера обеспокоенность по поводу перспектив развития Китая можно было назвать одним из главных страхов в головах инвесторов, наряду с страхами по поводу провала налоговой реформы Трампа и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Многие ждали так называемого «черного лебедя», именно со стороны Китая, и для этого были основания.

Проблемой для Китая является чрезмерно быстрый рост общего долга, как частного, так и государственного. В начале 2017 года он достиг 300% от ВВП и растет этот долг темпом 40% от ВВП в год. Многие эксперты закономерно боятся того, что кредитный рынок Китая ввиду чрезмерного роста, что может очень сильно ударить по экономике. Однако, кредитование пока что продолжает расти. В июне общий объем выданных займов в Китае составил 1,54 трлн. юаней (225 млрд. долл.). Ранее средний объем выдачи кредитов составлял около 1 трлн. юаней в месяц. Но, как видно из данных, рынок кредитования пока и не собирается падать, он напротив ускорятся, что и служит основой для роста всех показателей по экономике.

Объем выдачи займов в размере 1,5 трлн. юаней дает годовой темп роста в размере более 25% от ВВП. То есть на эту же величину будет расти и долг, и это не считая государственный долг. А долг не может расти бесконечно. Но пока кредитование и долг растет вопреки страхам экспертов. И растет он, как я понимаю, за счет управленческого фактора.

Китай любит изучать опыт других стран. Как не повторить судьбу СССР, как не получить своего Горбачева и скорее всего, в Китае думают, как не получить своего «Полсона». Генри Полсон - это министр финансов США, который, образно говоря, проспал финансовый кризис 2008 года. Программы QE, программа TARP по выкупу токсичных активов, для спасения экономики, были запущены уже после обвала рынков и экономики. Если предположить, что власти США запустили бы QE и программу TARP в мае 2008 года, то, вероятнее всего, большого обвала в 2008 году бы не было. Власти Китая, как я понимаю, не ждут обвала, а действуют на упреждение. В 2015-16 годах, когда экономика Китая стала замедляться, и появился риск «кризиса», Китай не стал ждать обвала, он начал сразу помогать экономике. Бюджет Китая нарастил расходы, власти так же начали тратить свои международные резервы, потратив тогда около 1 трлн. долларов. В результате, тогда «Кризис» не случился, и обвала не было. Сейчас, по прошествии времени, те меры по стимулированию роста дают свои плоды.

То, что Китай, не допустил в прошлом и позапрошлом году обвала, насколько я понимаю, придало уверенности участникам экономического процесса. Период страха прошел, ничего плохого не случилось и экономическая активность вновь начала расти. Если год назад наблюдалось бегство капитала из Китая, то сейчас оно остановилось. Любая экономика имеет циклы. Так вот цикл потенциального падения в прошедшие два года власти Китая просто выкупили. А теперь просто начался локальный цикл роста и экономика растет уже сама и без помощи властей. Уровень долга в Китае, конечно ,растет и проблема не снята, однако проблемы всплывут потом, тогда когда вновь будет новый цикл снижения, а он придет только ближе к 2019 году. До этого, даже не смотря на то, что кредитование в Китае выглядит как пузырь, этот пузырь может расти дальше и стимулировать рост экономики «Поднебесной». Поэтому пока что все хорошо.

Другая аналитика