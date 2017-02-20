ФГ "Калита-Финанс": Новые вызовы

Форекс

На прошедшей неделе доллар усилился после публикации сильных американских данных по инфляции и розничным продажам за январь. Вклад в укрепление доллара внесло также выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, после которого инвесторы заложили в цену американской валюты повышение ставок по итогам июньского заседания. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в марте несколько выше 40%.

На курс евро в паре с долларом также оказывают давление политические факторы: успехи лидера французских правых Мари Ле Пен и снова активизировавшиеся страхи по поводу продления программы помощи Греции со стороны МВФ. Динамика ставок также не в пользу европейской валюты. Спред между германскими и американскими облигациями расширяется на фоне разнонаправленной кредитно-денежной политики. Тем не менее росту американской валюты по-прежнему мешает политическая ситуация в Вашингтоне. Высказанное ранее Трампом недовольство сильным долларом накладывается на политические скандалы в США.

По итогам недели пара EUR/USD не смогла пробить вниз уровень 1.06, хотя в моменте опускалась почти до 1.05. Уровень 1.05 сейчас выглядит как сильная поддержка, сверху таким сопротивлением является теперь отметка 1.08. Можно ожидать, что пара пока что продолжит движение в этом диапазоне, вероятно, ближе к нижней границе. В паре с йеной, по итогам недели доллар сдал, мнение о сохранении нисходящей динамики в USD/JPY по-прежнему остается в силе. Переговоры президента Трампа и премьер-министра Абэ не придали какого-то нового импульса динамике пары. GBP/USD, так и не сумела закрепиться выше 1.25 и по итогам недели потеряла позиции, пара остается под давлением после выхода несколько разочаровывающих данных по инфляции в Великобритании. Тем не менее, британская валюта остается одной из самых перепроданных на больших таймфреймах, недооцененной по ППС, и сохраняет как фундаментальный, так и технический потенциал среднесрочного восстановления.

Доллар/рубль

Рубль в паре с долларом установил локальное дно ниже 57 и отскочил под действием ряда факторов. Основным фактором стали риторические интервенции главы МЭР Орешкина, заявившего о том, что правительство будет активно сопротивляться укреплению рубля. Помимо интервенций Минфина в арсенале правительства есть государственные экспортеры, которым правительство может дать указание придержать валютную выручку. Тем не менее, этот фактор, как и интервенции Минфина, не может серьезно сказаться на динамике рубля. Гораздо значимее факторы сырьевого рынка и политической атмосферы в Вашингтоне. Если с нефтью пока все стабильно, то политический климат в Вашингтоне заметно портится для Москвы. Советник Трампа по безопасности, обвиненный в контактах с Россией, был вынужден подать в отставку, оппозиция Трампу в Конгрессе и американском истеблишменте продолжает мобилизацию. Что касается рынка нефти, сочетание очень низкой волатильности и рекордно бычьего позиционирования может спровоцировать краткосрочный сильный обвал цен. Хотя рубль пока что сохраняет среднесрочный потенциал дальнейшего укрепления, кажется, не стоит делать на укрепление ставку именно сейчас. Восходящая коррекция доллара может продолжаться, вплоть до уровней, близких к 60.5 за доллар. Уровень 57.7 выглядит пока что надежной поддержкой для доллара. Евро можно ожидать в диапазоне 61.0-63.7.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок слабеет. Индекс ММВБ пробил вниз 2150, может сдать еще около 100 пунктов. Индекс РТС по итогам недели также сдал, закрылся в районе 1150. Как и предполагалось, уровень 1200 не достижим до тех пор, пока нефть не оказывает существенной поддержки. С учетом рисков краткосрочного падения нефти в ближайшей перспективе, дальнейшая консолидация РТС становится безыдейной, и имеет шанс оборваться коррекцией, на возможность которой указывают и технические индикаторы.

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