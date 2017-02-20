Альпари: Валютная пара EUR/USD: понедельник против пятницы

В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Евро подешевел к доллару на фоне закрытия длинных позиций в преддверии длинных выходных в США. «Евробыки» даже не реагировали на снижение доходности американских облигаций. По итогам дня доходность 10-летних облигаций в США упала на 1,22%, до уровня 2,420%. К закрытию сессии курс евро снизился до 1,0604.

В США сегодня выходной день – отмечают День президентов. Долговой рынок закрыт, поэтому опираться на доходность американских облигаций не получится. Поскольку евро/доллар в пятницу закрылся снижением, то сегодня прогноз на укрепление евро, то есть понедельник против пятницы. На новости не стоит обращать внимания.

В 14:00 мск в Германии выйдет месячный отчёт Бундесбанка. В Великобритании опубликуют индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за февраль.

В 16:30 мск в Канаде обнародуют данные по изменению объема оптовых продаж за декабрь.

В 18:00 мск в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за февраль.

В течение дня в еврозоне пройдет встреча ECOFIN.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0603 (текущий в Азии), максимум – 1,0655, закрытие – 1,0635.

Зона 1,0640-1,0650 не устояла. На фоне закрытия длинных позиций курс евро снизился до 67 градуса, он является значимым для евро. Учитывая, что сегодня понедельник, прогноз смотрит вверх против пятничного движения. Цель – 1,0655. Цена может дойти до 1,0666, но достижение этого уровня остаётся под вопросом из-за праздника в США.

Положительные факторы для евро:

Фундаментальные:

Президент США Дональд Трамп не доволен сильным долларом;

По данным CME Group FedWatch Tool, снизилась вероятность повышения ставки в марте с 31% до 17,7%;

Технические (краткосрочные):

В пятницу доходность 10-летних бондов снизилась на 1,22%;

Дневной стохастик находится в зоне покупок и пытается сформироваться «бычий» сигнал.

Негативные факторы для евро:

Фундаментальные:

ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

Повысилась вероятность повышения ставок ФРС США в июне (актуально для марта месяца);

Политические риски в Европе: выборы во Франции, Brexit;

Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

На Чикагской бирже у крупных и мелких спекулянтов увеличились чистые короткие позиции. У крупных спекулянтов они выросли за счет сокращения длинных позиций на 2079 контрактов, у мелких – за счет увеличения коротких позиций на 6632 контракта.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика