Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию понедельника в границах 2110-2145 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в плюсе, но сразу же после этого ушел в «красную» зону. В лидерах утренних продаж отметились акции «Мечела» и «Алроса», под давлением удерживаются бумаги «ФосАгро» и «Системы».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию неактивными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете подрастает. Цены на нефть держатся в плюсе в начале очередной февральской недели. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,06 (+0,5%). Согласно свежим данным от Baker Hughes, число буровых вышек в США за прошлую неделю увеличилось на 10 единиц и составило 751 штуку. Тренд сохраняется положительным, однако темпы роста сокращаются.

Евро/доллар утром в понедельник символически подрастает, основные торги идут вокруг 1,0620. Сегодня в США выходной день, в стране празднуют День президентов, что обязательно скажется на дневной волатильности. Во второй половине дня будет статистика от еврозоны, но в общем и целом сессия обещает быть спокойной.

Российский рубль на открытии торгов вернул себе часть потерянного в пятницу вечером. За доллар США к настоящему времени дают 58,11 руб. (-0,5%). Предполагаемый диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 57,75-59,25.

Индекс ММВБ проведет сессию понедельника в границах отметок 2110-2145 пунктов.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что положительно относится к идее приватизации. С высокой вероятностью перед приватизацией котировки акций главного российского авиаперевозчика еще значительно прибавят в цене и, соответственно, можно будет зафиксировать прибыль. Старое биржевое правило: покупай на ожиданиях, продавай на событии. Вместе с тем, приватизация «Аэрофлота» противоречит интересам государства. Авиаперевозки –это стратегическая для России отрасль (достаточно вспомнить географию), безопасность полетов плюс заказы для возрождающейся авиационной промышленности. Мы оцениваем вероятность приватизации «Аэрофлота» в ближайшем будущем как очень низкую.

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне Ва1. Агентство также улучшило прогноз по рейтингу российских государственных облигаций с «негативного» до «стабильного». Рейтинги были подтверждены на уровне Ba1, а краткосрочный рейтинг — на уровне Not Prime.

В Moody's зафиксировали признаки восстановления экономики и улучшение макроэкономических показателей, а также отметили рациональную политику Минфина РФ при формировании и расходовании бюджетных средств. Эти факторы и позволили агентству улучшить свою оценку. В будущем эксперты Moody's ожидают сокращения дефицита бюджета. Если Правительство РФ и дальше будет проводить реформы, направленные на стимулирование роста экономики, то рейтинг будет повышен.

Улучшение прогноза по суверенному рейтингу, безусловно, позитивное событие для российских долговых ценных бумаг. В этом году Россия планирует наращивать объемы заимствований и положительная международная оценка ее обязательств как нельзя кстати.

Сегодня внеочередное общее собрание акционеров проведет «Европлан». В США празднуют День президентов, поэтому американский фондовый рынок не проводит торги. В России выйдут данные по безработице и розничным продажам.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика