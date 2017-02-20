"Ай Ти Инвест": Рынки. Недельный прогноз

Рынки, как представляется, готовятся к значимым (видимо, разворотным) движениям, которые в свою очередь позволят сыграть на них и, видимо, заработать.

Золото (1 233 долл./унц.). Движение вверх последних двух месяцев (а это подъем на 100 долл.), вероятно, истощается. Однако оно еще может быть продолжено вплоть до 1 250 – 1 270 долл., поэтому пока воздержимся от игры на понижение. Но в течение нынешней недели условия для этой игры (особенно в случае ухода цен ближе к 1 270) могут сформироваться. Более долгосрочная цель – 1 150 долл. и ниже.

Снижению золота может способствовать индекс доллара (DXY, 100,9 п.). Индекс доллара прочно закрепился выше линии поддержки (в районе 99,2 – 100,5 п.) и, как видится, копит потенциал для повышения. Повышение доллара было бы в достаточной мере фундаментально обоснованно: продолжение роста ставок ФРС – полностью прогнозируемое явление, тогда как прочие резервные валюты или остаются в зоне нулевых/отрицательных ставок, или даже усугубляют смягчение монетарной политики. Следовательно, базовые валютные пары – евро/доллар (1,061), доллар/иена (113,1), фунт/доллар (1,243) – будут подвержены просадкам указанных валют против доллара. В частности, среднесрочные ожидания по паре евро/доллар – район паритета или ниже, по доллару/иене – 115 иен за доллар и более, по паре фунт/доллар – 1,2 – 1,15 долларов за фунт. Возможно, усиление доллара пока состоится несколько позже, после завершения победного ралли S&P500, но оно, предположительно, усугубит коррекции в рисковых активах и в золоте, которое на сей момент положительно коррелирует с акциями и прочими товарами.

Что касается американского рынка акций, то индекс S&P500 (2 351 п.) вошел, по моему мнению, в завершающую фазу своего многолетнего роста. Впереди – неизбежная коррекция (наверно, даже разворот тренда вниз). С каких уровней и в какой день она начнется, пока нет ответа. Готовиться же к этому развитию событий стоит. Предположительно, февраль – март (или даже апрель) 2017 года – хорошее время для закрытия длинных позиций в американских акциях. На этом временном отрезке, полагаю, мы начнем формирование коротких позиций.

Нефть Brent (56 долл./барр.) пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно 60 долл. как итога годового роста – достаточны. Далее, будем думать о коррекции и этого инструмента, вероятно, глубокой. Не исключен провал цен нефти вниз уже сейчас. И потому играть на повышение в данной обстановке рискованно. Но перевес шансов – в пользу ухода к 60 долларам.

Рубль. Пара доллар/рубль (58,3) на прошедшей неделе дала хорошую заявку на разворот вверх. Состоялся ли этот разворот или впереди еще хотя бы один возврат к минимумам прошлой среды (ниже 57)? Остаточное движение к 57 и даже ниже рублям за доллар – очень вероятно. И оно, если произойдет, не станет движением продолжения, т.е. вряд ли уведет котировки ниже 56. Значит, покупки пары вблизи нынешних цен можно считать рациональными. Рубеж возможного роста пары пока выставим в район 63-65 рублей за доллар. Повторюсь, 57-56 рублей за доллар – еще достаточно реальные цены при возможном «втором дне».

Крайне неоднозначно состояние российского рынка акций (индекс РТС 1 152 п., индекс ММВБ 2 128 п.). Возможный провал вниз индекса S&P500, равно как и не столь вероятная, но тоже возможная просадка нефти могут сильно подкосить позиции отечественных акций, уведя индексы к заметно более низким значениям. При этом индекс ММВБ уже весьма сильно скорректировался и может как раз оказаться на волне роста в ближайшие дни (тем более, я не утверждаю, что снижение S&P500 – вопрос этой недели). Поэтом у здесь – без мнения и без позиций.

Начинающаяся неделя – короткая. Сегодня не торгуется американский рынок, в четверг – российский.

В нашем среднесрочном портфеле на предстоящей неделе минимум позиций. Закрывается (с хорошим доходом) короткая позиция в паре доллар/рубль. Остаются длинная позиция в паре доллар/иена и короткая позиция в паре фунт/доллар. Готовимся к коротким позициям в S&P500, возможно – в золоте. Не исключены со следующей недели покупки доллара за рубли, а в дальнейшем – продажи нефти и, из отечественных бумаг, обыкновенных акций Сбербанка. На сегодня же – режим ожидания.

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