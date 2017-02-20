Банк "Глобэкс": Прогноз к открытию рынка «Ожидаем слабого роста от индекса ММВБ на открытии торгов, а в течение дня торговая сессия пройдет без волатильности, поскольку в США праздничный день. Присутствие иностранных инвесторов на российской бирже будет малым. По нашему мнению, на текущей неделе, рубль имеет шансы на укрепление, поскольку 27 и 28 февраля пройдут очередные налоговые платежи (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль). На этом фоне доходности дальних ОФЗ могут снизится, после роста в конце прошлой недели. Таким образом, создается неплохая перспектива для продолжения керри-трейда, но это, всего лишь, предположение. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте