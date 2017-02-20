ГК Forex Club: НЕФТЬ: хедж фонды делают ставку на рост цен

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются в самом узком диапазоне за последние 13 лет по мере того как участники рынка ожидают как будут реагировать производители в США на снижение добычи со стороны ОПЕК и на рост цен выше 50 долларов за баррель.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени находились в районе 56,35 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке торговался в области 53,96.

Цены на нефть закрепились выше 50 долларов за баррель после того как страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сократить добычу почти на 2 миллиона баррелей в сутки. Европейский сорт Brent торгуется с центром в районе 55 долларов за баррель, а американский WTI с центром в 53 доллара. Учитывая, что это максимальные уровни за 18 месяцев, участники рынка внимательно следят за тем, как будут реагировать добывающие компании в США.

Однако, пока реакция со стороны сланцевых производителей довольно сдержанная. Число буровых растет, но темпы роста в разы нижем темпов их падения в момент кризиса в середине 2014 года. При этом сланцевые компании убрали с рынка около 75% буровых, а сократили добычу на 1 миллиона баррелей. Логично, что даже возвращение их числа к предыдущим уровням выведет на рынок около 1 миллиона баррелей в сутки. По оценкам Агентства энергетической информации США темпы роста мирового спроса в 2017 году составят 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 – 1,4 миллиона баррелей.

Если ОПЕК сможет убедить всех в серьезности своих намерений и распространит влияние пакта по сокращению на вторую половину 2017 года, то баланс спроса и предложения сместится в сторону дефицита предложения. Принимая во внимание темпы роста мирового спроса, потенциал для роста цен в долгосрочной перспективе значительно выше потенциала снижения или сохранения их на текущих уровнях. Именно поэтому на сырьевых биржах в США и Лондоне мы сейчас наблюдаем рекордное число позиций на покупку со стороны хедж фондов. Так на NYMEX число контрактов long выросло до 433 тысяч, максимальное за всю историю.

Полагаем, что участники рынка сейчас просто ждут подтверждения решительности ОПЕК работать над повышением цен. В частности готовности и далее следовать пакту по сокращению. Как только они эти подтверждения получит, цены на Brent закрепятся выше 60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика