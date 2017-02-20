ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зерновых 13-17 февраля 2017 года

По итогам недели с 13 по 17 февраля, цены на зерновые культуры на мировых рынках показали снижение. Оптимизм первой половины недели и достижение максимальных ценовых уровней с середины 2016 года уже в четверг были полностью растеряны. На Чикагской товарно-сырьевой бирже мартовские контракты на пшеницу снизились на 1,8% с 449,0 до 441,0 USD/100буш, на кукурузу на 1,7% с 374,5 до 368,25,0 USD/100буш, на сою - на 2,5% с 1059,0 до 1032,5 USD/100буш (по состоянию на 18:00МСК).

В начале недели цены продолжали свой рост, поддержанные оптимизмом после публикации USDA ежемесячного доклада WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates Report), в котором, в частности, были снижены прогнозы мирового производства, повышены прогнозы потребления и снижены прогнозы переходящих запасов на конец текущего маркетингового года.

К фарватеру недели фьючерсные цены пшеницы достигли максимальных с августа 2016 года уровней, цены кукурузы взлетели к июньским отметкам 2016 года, соя практически приблизилась к максимумам текущего года, которые соответствуют июльским отметкам прошлого года. Рост стал следствием публикации недельной статистики по экспорту зерновых. Так, по итогам недели, завершившейся 9 февраля, экспорт пшеницы США повысился на 8% до 589 тыс т, экспорт кукурузы на 6,3% до 1069 тыс т, сои на 64,7% до 1097 тыс т.

Но удержать новые ценовые уровни не удалось. Спред между S&P500 и индексом сырьевых товаров приблизился к рекордно высоким уровням, игроки рынка посчитали ценовые уровни и сформированные отклонения чрезмерными и начали фиксировать прибыль по длинным позициям. При этом данная коррекция пришлась также на резкое ослабление доллара, который в четверг потерял к корзине мировых валют более 0,7%.

Погодный фактор не оказывал весомого влияния на динамику цен. Благоприятная погода в одних регионах компенсировала риски урожая для других регионов. В частности, Южная Америка сохраняет перспективы урожая из-за погоды, также благоприятные условия формируются в США. Франция заявила о превосходном состоянии 92% озимых посевов.

В свою очередь, Восточная и Южная Африка продолжают страдать от потери урожая из-за засухи и распространения совки луговой, уничтожившей львиную долю урожая. В результате, цены на зерно в некоторых странах региона достигли пиковых уровней.

По нашим оценкам, цены зерновых сохраняют предпосылки к росту. Коррекцию прошедшей недели оцениваем как фактор здорового роста рынка. Ослабление доллара и риск его дальнейшей коррекции будет способствовать росту мировых цен сырьевых товаров в целом и зерновых в частности. Угрожающая ситуация с урожаем в Африке будет выступать фактором дополнительного спроса. Решения Трампа остаются зоной неопределенности. Риски потери рынка Мексики для американских фермеров повысились. Обещанное введение пограничного налога в США может привести к росту стоимости удобрений в Штатах, что приведет к необходимости либо снижать маржинальность продаж аграриями, либо повышать отпускные цены. В данном случае усилится конкуренция с Бразилией и Аргентиной, укрепление валют которых пока сдерживает локальных экспортеров.

Для майских фьючерсов мы оцениваем торговый коридор на будущую неделю: для кукурузы на уровне 370-390 долларов за 100 бушелей, пшеницы до 440-480 USD/100буш, сои до 1030-1090 USD/100буш.

Андрей Шевчишин, аналитик

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