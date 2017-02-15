ИнстаФорекс: Говорить о полноценном возвращении покупателей на российский рынок еще рано

Российские фондовые индексы пытаются закрепиться на положительной территории, но покупки выглядят слишком скромными, чтобы говорить о предпосылках развития восходящего импульса. ММВБ в ходе утренней сессии в моменте уходил ниже поддержки 2120, но оттолкнулся от минимумов и во второй половине дня прибавляет 0,3%, расположившись на 2148. РТС, несмотря на коррекцию национальной валюты, пока также держится в небольшом «плюсе», подрастая в пределах 0,2%, до 1175. Рубль обновил новые максимумы, но резко скорректировался на разговорах о намерении Путина обсудить курс валюты с главой Минэкономразвития. На этом фоне к 14.50 мск. доллар и евро дорожают на 0,8% и 0,6%.

В наиболее ликвидных бумагах наблюдается разнонаправленная динамика. ММК торгуется с повышением более чем на 0,5% после публикации финансовых результатов. Чистая прибыль компании по итогам 2016 года выросла почти на 164%, до 1,11 млрд долларов. Однако позитивная реакция котировок ограничена ввиду того, что аналогичный показатель за четвертый квартал упад на 50%, составив 208 млн долларов. Также сегодня стало известно, что компания может направить 60% свободного денежного потока на выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2016 года.

«Газпром» торгуется практически без изменений, пытаясь приподняться от уровней открытия. «Газпром нефть» подписала соглашение о неразглашении с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), а также с норвежской DNO и таиландской PTEEP. В течение шести месяцев компания должна предложения по развитию месторождения «Шангуле», которое планируется разрабатывать в два этапа.

Потенциал укрепления российских индексов сдерживает удешевление нефти. Brent не смогла подняться выше 57 и сползла под отметку 56. На актив давит активное наращивание запасов углеводородов в США. Это негативно сказывается на настроениях инвесторов и мешает бенчмаркам последовать за иностранными площадками, где преобладает оптимизм. Сегодня Минэнерго представит официальный отчет по запасам нефти, и если мы снова увидим внушительный прирост объемов, продажи Brent могут усилиться, что поставит под угрозу текущие попытки восстановления ММВБ и РТС.

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