Альфа-Форекс: Доллар по 55 рублей подтолкнет власти РФ к действиям

Курс рубля сегодня пытается восстановить корреляцию с ценами на нефть. Баррель Brent с начала дня подешевел до 55,60 долларов, отреагировав на тревожную статистику из США. По данным Американского нефтяного института, коммерческие запасы углеводородов по итогам прошлой недели выросли почти на 10 млн баррелей, превысив прогнозы почти в 3 раза. Сегодня свою версию статистики по запасам опубликует Минэнерго США. Если цифра окажется схожей, у цены Brent появится весомый повод для тестирования отметки 55 долларов.

Пара доллар/рубль на этом фоне пытается сформировать дно в районе отметки 56,50. Перепроданность видна уже давно, и теперь рынки замерли в ожидания повода для восходящей коррекции. Становится очевидно, что текущий курс RUB вряд ли можно назвать комфортным для российского бюджета, который в январе составил 1,264 трлн рублей. Чем выше стоимость нашей валюты, тем меньше доходы наших экспортеров. Как следствие, ниже объем поступлений в федеральную казну.

Покупку долларов тандемом из Министерства финансов и ЦБ рубль упорно игнорирует. На это есть очевидные причины – объемы сделок минимальны, в районе 100 млн долларов в день. Впрочем, если ситуация, по мнению наших властей, зайдет слишком далеко, объем покупок может быть скорректирован вверх. С нашей точки зрения, «психологическим рубиконом» для подобных мер может стать уровень 55 рублей за доллар.

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