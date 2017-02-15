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mfd.ruАналитикаКомментарии15 февраля 2017 г.Dukascopy Bank SA: инвесторы ожидают повышения ...
сегодня
17:29

Dukascopy Bank SA: инвесторы ожидают повышения ставок в США

Доклад главы ФРС перед сенатом США оказал серьезное влияние на глобальный фондовый рынок. Так курс доллара относительно основных валютных пар растет, а цены на гособлигации США и европейских стран снижаются на опасениях повышения ставок в Штатах уже на мартовском заседании голосующих членов ФРС. В свою очередь, курс рубля относительно доллара после нескольких дней роста снижается до отметки 57,3 руб./долл. вслед за ценами на нефть. Нефтяные контракты дешевеют на ожиданиях роста запасов сырья в США, статистика по изменению которых будет опубликована сегодня вечером.

По нашим оценкам, во второй половине дня индекс ММВБ вырастет до отметки 2160 пунктов вслед за акциями металлургических компаний. А валютный рынок окажется под влиянием выхода данных по инфляции в США за январь – ускорение инфляции выше таргетируемых уровней усилит ожидания повышения ставок в Америке в следующем месяце.

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