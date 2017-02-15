ГК Forex Club: Ле Пен давит на евро

EUR/USD пугает своим рвением, только не к победе. Пара падает пятые сутки подряд и, похоже, не собирается на этом останавливаться. Свою роль сегодня сыграла и сила доллара США, и опасения рынка по поводу растущих шансов на победу Мари Ле Пен во Франции.

В первом раунде на победу Ле Пен ставят теперь 27% вместо 26% на прошлой неделе. Во втором раунде пока ведет Макрон с 62% голосов против 38% у Ле Пен. Но есть опасная динамика - за неделю число ее сторонников выросло на 3%. А если вспомнить ситуацию с американскими выборами, то здесь вообще не стоит исключать никакой исход.

Одновременно с этим спрос на доллар США продолжает расти. Здесь свою лепту внес Трамп с обещаниями о «феноменальных» корректировках регулирования корпоративного сектора, о которых он объявит в ближайшее время. Кроме того, американская статистика продолжает радовать: розничные продажи выросли на 0,4% против прогноза 0,1%, индекс Fed Empire взлетел до 18,7 от прогноза 7,0, и инфляция подросла на 2,5% от ожидаемых 2,4% г/г. Как тут не поверить в силу экономики США?

Если EUR/USD удастся пробить отметку 1,05, следующей целью на пути вниз может стать район 1,0430.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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