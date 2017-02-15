Открытие Брокер: Обеспокоенность администрации президента крепким рублём — мощный сигнал рынку

К 15:22 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,26% до 2146,97 пт., а РТС — 0,23% до 1176,62 пт. К середине дня российский рынок вернулся в незначительный плюс на высоких объёмах. В первой половине дня индекс ММВБ ушёл в глубокий минус на фоне укрепляющегося рубля, и разочарования в перспективах налаживания отношений между США и РФ. Однако к полудню поступило заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что курс национальной валюты может быть одной из тем обсуждения во время встречи министра экономического развития с президентом РФ. На новости рубль вернул завоёванные позиции, а индекс ММВБ вернул потерянное. «ММК» (+0,61%) увеличил чистую прибыль по МСФО в 2016 году в 2,6 раза до $1,111 млрд. Более того, менеджмент рекомендовал совету директоров одобрить увеличение доли от прибыли, направляемой на дивиденды до 60%. «Интер РАО» (-1,98%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году до 97,5 млрд рублей с 3,7 млрд рублей годом ранее при одновременном снижении выработки электроэнергии на 5%. Движения в рубле привели к тому, что в числе лидеров дня оказались бумаги многих экспортёров: ГМК «Норникель» (+2,36%), «РусАл» (+2,12%), «Дикси» (+1,5%), «АЛРОСА» (+1,24%), «ФосАгро» (+1,09%). На противоположном полюсе, напротив, преобладали компании внутреннего рынка: «Распадская» (-2,24%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,13%), «Соллерс» (-2,09%), «Аптеки 36,6» (-1,83%), «ФСК ЕЭС» (-1,8%).

«Газпром» (+0,05%) провёл переговоры с китайской CNPC об организации ПХГ на территории КНР, что можно расценивать в качестве твёрдого начала переговоров по коммерческим поставкам газа.

Рубль начинал день с укрепления почти до 56,55 за доллар. Однако затем в ситуации наступили изменения за счёт словесных интервенций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3200 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,41%, недельная осталась на уровне 10,41%, а месячная — снизилась до 10,47%. Слова пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова оказали существенное влияние на настроения участников торгов, так как могут быть свидетельством того, что долговременное укрепление рубля беспокоит не только Минфин, но и администрацию президента, что сокращает время ожидания действий ЦБ РФ. Впрочем, выступая перед законодателями, глава ЦБ Э. Набиуллина не стала затрагивать тему крепкого рубля. Она лишь подчеркнула, что текущие условия кредитования вполне соответствуют ситуации в экономике, а уровень инфляции в 4% будет достигнут к концу 2017 года. В какой-то мере это можно считать косвенным сигналом о том, что Центробанк не стремиться к какому-либо жёсткому регулированию курса национальной валюты. Тем более, что ослабление рубля может спровоцировать разогрев инфляционных ожиданий. Тем временем, аукционы ОФЗ продолжают подтверждать, что высокий спрос на рубли существует, и он направлен на долговой рынок. Минфин в среду предложил инвесторам ОФЗ на 40 млрд рублей. На первом аукционе предлагался выпуск ОФЗ-ПК 29012 объёмом 15 млрд. Спрос составил 51,23 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам со сроком погашения 16 ноября 2022 года составила 10,47% годовых. Конечно, обеспокоенность крепким рублём в администрации президента — это сигнал рынку мощнее, чем желания Минфина, но всё же пока полностью нельзя сбрасывать со счетов возможность дальнейшего укрепления. Налоговый период и высокая ставка ЦБ РФ могут ещё преподнести сюрпризы. К 15:22 (мск) пара USD/RUB прибавила 0,64% до 57,472, EUR/RUB — 0,5% до 60,70.

Рост доходностей на долговых рынках вновь спровоцировал покупки бумаг банковского сектора на европейских площадках: Barclays PLC (+1,87%), Deutsche Bank AG (+2,36%), Societe Generale SA (+1,93%), UniCredit SpA (+2,38%). Сильные отчёты также послужили поводом для покупок бумаг банков Credit Agricole и ABN Amro. Heineken NV (+3,73%) ожидает роста выручки в текущем году. Безработица в Великобритании составила 4,8% в декабре, а положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре — 28,1 млрд евро при ожиданиях 22,8 млрд. К 15:15 (мск) DAX составил 11793,65 (+0,19%), CAC40 — 4921,48 (+0,52%), FTSE 100 — 7306,96 (+0,53%).

Рынок нефти продолжил отыгрывать «медвежью» статистику API, которая показала рост коммерческих запасов нефти в США на 9,9 млн бар. за прошлую неделю. Кроме того, на нефть оказывает давление доллар, который укрепился после заявлений председателя ФРС Джанет Йеллен во время выступления перед банковским комитетом Сената США. Кроме того, на рынке периодически вспоминают, что далеко не все члены OPEC соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению производства. К примеру, Ирак выполнил свои обязательства лишь на 40%. Однако момент истины наступит сегодня в 18:30 (мск), когда Минэнерго подтвердит или опровергнет данные отраслевого Института API. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $55,65 (-0,57%), WTI — $53,35 (-0,67%), золото торговалось на уровне $1228 (+0,21%), медь — $6047,3 (+0,22%), никель — $10815 (+0,42%), палладий — $782,9 (+0,26%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 101,46. CAD, AUD, NZD укреплялись в пределах 0,15%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,056 (-0,21%), GBP/USD — $1,241 (-0,43%), USD/JPY — 114,44 (+0,17%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародована потребительская инфляция в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и розничные продажи, в 17:15 (мск) — промышленное производство в США, в 18:00 (мск) состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, в 18:30 (мск) появятся данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 20:00 (мск) выступает президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Влияние на рубль начинают оказывать не только через Минфин, но и через администрацию президента. Впрочем, мы уже давно говорили о том, что после пересечения отметки в 59 за доллар риски вербальных вмешательств значительно возрастают. Поэтому приближение к отметке 55 в паре USD/RUB увеличивает эту вероятность в геометрической прогрессии. Если же отметка будет пройдена, то резко возрастёт вероятность валютных интервенций ЦБ РФ. На вечер наиболее актуальным будет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен и отчёт Минэнерго США. Вряд ли риторика Йеллен будет мягче, а запасы снизятся. Поэтому давление на рубль усилится, но для рынка акций это означает позитивную валютную переоценку, тем более, что многие бумаги оказались технически перепроданными. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).

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