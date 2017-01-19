Открытие Брокер: Курс рубля начинает вызывать недовольство у правительства

К 15:11 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,73% до 2154,22 пт., а РТС — на 1,14% до 1138,49 пт. К середине дня российский рынок снижался на повышенных объёмах. Основным поводом для распродаж стали корпоративные отчёты. «Газпром» (-2,3%) нарастил прибыль по МСФО за январь-сентябрь 2016 года на 5% до 709,321 млрд рублей. Однако рынку не понравилось то, что сократилась выручка по поставкам на рынок СНГ и внутренний рынок РФ. С учётом очередных инвестиционных расходов по «Турецкому потоку», отчёт можно считать нейтральным, если не слабым. «Дикси» (-1,8%) увеличила выручку в 2016 году на 14,3%, но в IV квартале рост выручки составил всего 4,2%, а в декабре и вовсе наблюдалось сокращение выручки на 0,6%. «ВТБ» реагирует ростом на 0,4%) на заявления вице-премьера И. Шувалова о том, что он не видит необходимости приватизации банка в текущем году. К середине торгов в лидерах дня оказались бумаги: «Мосэнерго» (+2,04%), «Система» (+1,48%), «Мегафон» (+1,46%), привилегированные «Сбербанк» (+1,36%), привилегированные «Мечел» (+1,35%). На противоположном полюсе рынка расположились акции: привилегированные «Татнефть» (-2,94%), «МРСК Центр» (-2,48%), обыкновенные «Татнефть» (-2,4%), «Роснефть» (-2,21%), «Аэрофлот» (-2,08%), «ЛСР» (-1,66%). На уровне 2140 можно ожидать краткосрочный отскок по рынку. Если же на дневном графике рынок закроется ниже, то коррекция продолжится, как минимум, до 2100 пунктов по ММВБ. При ухудшении внешней ситуации движение индекса вниз может продлиться до 1980-2000 пт.

Рубль пытался укрепляться в начале дня, но затем резко ослаб на заявлениях из Давоса. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3255 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,43%, недельная — до 10,48%, а месячная сохранилась на уровне 10,46%. Сложившийся курс рубля уже начинает вызывать недовольство у правительства, что подтверждают заявления чиновников. Вице-премьер И. Шувалов заявил в Давосе, что при текущих ценах на нефть ЦБ РФ может начать скупать валюту, и правительство уже работает с регулятором над мерами обеспечения долгосрочного снижения волатильности по рублю.

Естественно, это ещё не заявления ЦБ РФ, но при дальнейшем укреплении российской валюты такие вербальные интервенции будут нарастать. В очередной раз также можно отметить краткосрочный дефицит ликвидности, что связано с налоговым периодом. Кроме того, через две недели состоится заседание ЦБ РФ, от которого ждут, как минимум, словесной реакции на замедление инфляции до 5,4% в декабре. Кроме того, негативным для рубля является то, что в 2016 году импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 0,8%, а в декабре рост составил 10,4% по сравнению с декабрём 2015 года. К 15:11 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,07% до 59,602, EUR/RUB — на 0,38% 63,54.

Основные распродажи на европейских площадках прошли по секторам коммунальных сервисов и недвижимости — то есть тем бумагам, которые имеют репутацию наиболее доходных по дивидендам. Доходность по 10-летним германским бондам выросла до 0,396%. Рост доходности по бондам связан с ожиданиями, что ЕЦБ может озвучить подсказки о том, когда он начнёт сворачивать текущие стимулы. Между тем, рост доходностей на долговом рынке позитивно сказывается на финансовом секторе: Barclays PLC (+0,57%), Deutsche Bank AG (+1,15%), Societe Generale (+0,46%), UniCredit SpA (+0,44%).

В сырьевом секторе преобладали негативные настроения: Anglo American (-1,6%), BHP Billiton (-0,55%), Royal Dutch Shell (-1,47%). Из статистики стоит отметить данные Европейского Статистического Агентства о том, что цены на недвижимость в еврозоне выросли за III квартал 2016 года на 1,3%, а в годовом выражении — поднялись на 3,4%. Вкупе с инфляцией в декабре на уровне 1,1% подобные цифры уже могут начать беспокоить центральных банкиров. К 15:10 (мск) DAX составил 11586,64 (-0,11%), CAC40 — 4846,93 (-0,13%), FTSE 100 — 7212,84 (-0,48%).

Международное энергетическое агентство повысило свою оценку роста спроса в 2016 году на 110 тыс. бар. до 1,5 млн бар. по сравнению с 2015 годом.

В агентстве отмечают, что рынок начинает двигаться в сторону баланса. С другой стороны, в последнее время начали резко расти запасы нефтепродуктов. В самом деле, последние отчёты американского Минэнерго говорят именно об этом. Накануне API отчитался за неделю, завершившуюся 13 января. По данным отраслевого института, запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 5,04 млн бар., а вот бензина и дистиллятов — выросли на 9,8 млн бар. и 1,2 млн бар. соответственно. Тем не менее, котировки нефти пытались расти на европейской сессии, частично реагируя на ослабление доллара. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $54,4 (+0,89%), WTI — $52,32 (+0,83%), золото торговалось на уровне $1202,7 (-0,78%), медь — $5734,24 (-0,59%), никель — $10020 (-1,52%), палладий — $753 (+0,27%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 101,06. CAD слабел на 0,15%, а вот AUD и NZD укреплялись на 0,7% против валюты США. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,066 (+0,31%), GBP/USD — $1,232 (+0,51%), USD/JPY — 114,6 (-0,02%).

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы новые строительства и разрешения на них в США, а также первичные обращения за пособием по безработице. Одновременно в 16:30 (мск) выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 19:00 (мск) — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Поводов для разворота на российском рынке пока нет, как нет и решения правительства по обязательной выплате 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов. Соответственно, график ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%). Перед началом торгов в США заметно снижаются бумаги Coca-Cola на значительном снижении рекомендаций банков, а вот провайдер контента Netflix дорожал на противоположных действиях.

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