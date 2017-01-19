Аналитика онлайн: Доллар в поисках дна?

В Министерстве финансов решили не дожидаться принятия нового бюджетного правила. Правительство уже в 2017 году заморозит доходы от цен на нефть свыше 40$ за баррель.

По словам Министра финансов Антона Силуанова, при 50$ за баррель бюджет получит дополнительно около 1 трлн рублей, а при цене в 55$ за баррель - 1,4 трлн рублей. Это позволит снизить расходы резервных фондов в 2017 году. Напомним, ранее ряд чиновников говорил о том, что уже в текущем 2017 году будет полностью исчерпан резервный фонд, и правительство приступит к тратам из фонда национального благосостояния. Такое решение поддержали и премьер министр России, и президент.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже держится в районе 59 рублей 30 копеек, курс евро опустился до 63 рублей 15 копеек, индекс ММВБ продолжает снижаться и достиг 2165 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 55 долларов за баррель.

Помимо всего этого, в Минфине дали ориентиры по курсу доллара при цене барреля нефти в 54$, что фактически соответствует сегодняшней цене. В Минфине считают, что он должен быть в районе 58 рублей. Напомним, что и мы ранее неоднократно говорили о возможности снижения курса до этого значения. Но при этом стоит подчеркнуть, что, по мнению большинства участников рынка, доллар/рубль сейчас пытается нащупать дно. Неоднократно из уст федеральных чиновников и топ-менеджмента госбанков звучала цифра 55 рублей за доллар. В частности, заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, выступая на форуме в Давосе, сказал о том, что курс доллара может снизится до этого значения.

Соответственно, нам намекают на то, что где-то в диапазоне от 55 до 58 рублей за доллар основная валютная пара на Московской бирже должна нащупать некое дно, от которого возможен разворот тренда, который мы наблюдали в течении всего прошедшего года. Насколько долгосрочным будет этот разворот, и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, будет зависеть, в первую очередь, от динамики цен на нефть. Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе 55 долларов за баррель, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58 - 60 рублей за доллар. В то же случае, если нефть упадет ниже 55, а уж тем более опустится ниже 53 долларов, то торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей.

Другая аналитика