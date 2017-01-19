УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 19 января, российский фондовый корректируется седьмую сессию подряд. Индекс ММВБ теряет 0,7%, РТС снижается чуть сильнее (-1,3%) на фоне незначительного ослабления рубля (-0,3%). Если последние четыре дня динамика российского рынка определялась понижательным трендом в нефтяных котировках (-3,6% в нефти и -2% по индексу ММВБ за период), то сегодня дорожающая на 0,5% цена Brent спот не оказывает поддержки фондовому рынку.

ММВБ ушел в «красную зону» из-за падения котировок компаний нефтегазового сектора, на который приходится половина индекса. Повод – заявление Игоря Шувалова о том, что правительство РФ изучает вариант возвращения к уровню дивидендных выплат госкомпаний 25% с 50%, который был установлен на 2015 год. По словам вице-премьера, к каждой госкомпании будет применен индивидуальный подход: кто-то может заплатить 50%, кто-то обременен другими обязательствами (например, инвестиционная программа).

Газпром дешевеет на 2,1%, хотя с учетом отрицательного денежного потока и масштабных капвложений изначально было маловероятно, что он заплатит 50% даже при наличии соответствующей Директивы правительства. Роснефть дешевеет на 2%, хотя по сути не является госкомпанией (контрольный пакет у Роснефтегаза, который уже принадлежит Росимуществу), то есть правило на нее бы не распространялось. Котировки Аэрофлота теряют 2,3% - буквально вчера акции авиаперевозчика находились среди лидеров роста на ожиданиях высоких дивидендов (50% по МСФО).

Сегодня уже в топе роста акции АФК Система (+2,2%) – владелец компании дал интервью России-24, в котором отметил, что после размещения Детского мира в феврале 2017 года АФК планирует вывести на IPO свой агрохолдинг Степь (в конце 2017 – начале 2018).

Так же подрастают котировки операторов связи (Мегафон +2,1%, МТС +0,5%). Сегодня состоялось заседание рабочей группы по обсуждению реализации требований «пакета Яровой», на котором операторы озвучили свои оценки затрат, необходимых для исполнения требований закона: по мнению Мегафона – это почти 1 трлн руб, МТС – 400 млрд. Однако замминистра связи и массовых коммуникаций РФ привел расчеты Минкомсвязи, что общие расходы всех операторов не превысят 100 млрд руб. Вероятно, участники фондового рынка предположили, что с учетом столь существенных расхождений реализацию «закона Яровой» либо перенесут, либо еще сильнее смягчат его условия.

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