ГК "Forex club": Рубль опасается интервенций, а ММВБ Трампа

В четверг российские индексы оказались под давлением. ММВБ снижается на 0,51%. РТС теряет 1,25%. В лидерах роста Русгидро (4,33%), Система (3,58%) и депозитарные расписки РУСАЛа (3,5%).

В аутсайдерах оказались Татнефть (-4,36%), ДИКСИ (-2,7%) и Аэрофлот (-2,51%).

Российский бенчмарк пока удерживается в районе поддержки 2160 – 2150, но предпринимает попытки его пройти. Если ему это удастся, падение может продолжиться с целью на уровне 2100 – 2090. Давление на ММВБ оказывает и внешний фон. Сегодня российский индекс отыгрывал комментарии Йеллен о том, что у ФРС сейчас достаточно оснований, чтобы осуществлять плавное повышение ставки. Кроме того, впереди инаугурация Трампа, что само по себе не способствует росту спроса на рискованные активы. Не забываем и о не слишком выразительной динамике цен на нефть.

Сегодня котировки марки Brent попытались восстановить вчерашние потери, но не слишком успешно. Актив застрял в районе уровня 54,50. Давление на энергоноситель оказывают опасения, что процесс балансировки затянется на более длительный период времени, так как далеко не все страны готовы участвовать в данном процессе. Плюс к тому, МЭА прогнозирует скорое повышение добычи в США. Умеренную поддержку оказали вчерашние данные от API, отразившие сокращение коммерческих запасов. Но сегодня позднее будут опубликованы данные от EIA. Если они пойдут вразрез с тем, что показал API, нефть развернется вниз и нацелится на отметку 53,70.

Рубль сегодня попал под давление. Максимум по паре USD/RUB был отмечен на уровне 60,23. Мало того, что доллар почувствовал почву под ногами после комментариев главы ФРС США Джанет Йеллен в среду. Но сегодня еще не в пользу рубля высказался Игорь Шувалов. Он отметил, что не исключены покупки Банком России валюты на внутреннем рынке впервые за последние полтора года. В преддверии инаугурации Трампа в пятницу возможен умеренный рост доллара, что способно будет отправить пару USD/RUB к верхней границе диапазона 59,00 – 60,90.

Ирина Рогова, аналитик

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