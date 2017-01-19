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mfd.ruАналитикаКомментарии19 января 2017 г.ИнстаФорекс: Российские инвесторы не находят по...
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15:36

ИнстаФорекс: Российские инвесторы не находят поводов для покупок

После очередных неудачных попыток вернуться к росту российские фондовые индексы снова погрузились в «красную зону». Отсутствие поводов для покупок объясняется преимущественно негативным внешним фоном, а также неуверенными попытками восстановления нефти сорта Brent, которая продолжает торговаться под отметкой 55 долл./барр. К 14.40 мск. ММВБ теряет свыше 0,5%, до 2156. РТС ввиду резкого падения рубля теряет свыше 1%, до 1138. Российская валюта дешевеет на 0,14% и 0,38% к доллару и евро на фоне вербальных интервенций властей РФ.

В нефтегазовом секторе господствуют продавцы. Причем «Газпром» теряет порядка 2,5%, несмотря на относительно благоприятную отчетность. Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 5,25% и составила 709,3 млрд руб. Выручка в отчетном периоде выросла на 2,73%. При этом операционные расходы выросли на 20,6%, а чистая сумма долга – на 5%. Рост уровня долга связан с уменьшением денежных средств и их эквивалентов.

Акции «Дикси» падают почти на 2% в ответ на слабые данные по декабрьским продажам. Выручка ритейлера снизилась на 0,6% к уровню прошлого года до 27,796 млрд руб. Напомним, что в ноябре розничная выручка увеличилась на 5,3%, а в октябре – на 8,5%. ВТБ (+0,34%) рассматривает возможность покупки двух региональных банков на Урале и в Сибири. Предположительно, речь идет о «Запсибкомбанке» и «СКБ-банке».

Мировые инвесторы, включая российских, не решаются на активные действия в преддверии инаугурации Трампа. Есть опасения, что заявления нового президента в отношении внешней политики будут носить агрессивный характер и могут спровоцировать бегство из рисковых активов. Кроме того, подешевевшая накануне нефть не может продемонстрировать уверенного восстановления, что также препятствует улучшению настроя на российских фондовых площадках.

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