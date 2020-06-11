Число повторных обращений по безработице в США составило 20.93 млн

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июня, сократилось на 355 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.542 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 327 тыс. до 1.55 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.897 млн, пересмотрено с 1.877 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 286.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 2.002 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, уменьшилось на 339 тыс. и составило 20.929 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 404.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 21.988 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 мая, сократилось на 662.14 тыс. и составило 29.505 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.546 млн человек.