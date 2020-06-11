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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2020 г.Банкам, конкурсным управляющим которых является...
сегодня 10:00

Банкам, конкурсным управляющим которых является АСВ, одобрены кредитные каникулы по займам на 2.16 млрд рублей

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ликвидируемыми кредитными организациями, конкурсным управляющим (ликвидатором) которых является Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", по состоянию на 5 июня 2020 года одобрены кредитные каникулы заемщикам на общую сумму 2.16 млрд рублей. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

"Льготный период одобрен в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа", - говорится в сообщении.

Всего с 3 апреля 2020 года получено более 980 обращений физических и юридических лиц о предоставлении кредитных каникул в рамках Федерального закона № 106-ФЗ. Заемщикам, обращения которых соответствуют установленным законом критериям, одобрен льготный период, позволяющий уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до 6 месяцев.

Подробная информация об условиях и необходимых документах для получения кредитных каникул размещены на сайте Агентства в разделе "Для заёмщиков ЛФО".

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