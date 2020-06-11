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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 июня

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за апрель;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за апрель;

05:45 мск: Уровень безработицы в Китае за апрель;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за апрель;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.

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