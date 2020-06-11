Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.1%.

По сравнению с маем 2019 года индекс PPI снизился на 0.8% после сокращения на 1.2% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.

По сравнению с маем 2019 года индекс PPI core вырос на 0.3% против ожидаемого повышения на 0.4%.