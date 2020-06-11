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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:40

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.54 млн

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июня, сократилось на 355 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.542 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.897 млн, пересмотрено с 1.877 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 327 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.55 млн.

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