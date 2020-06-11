Банки РФ предложили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российские банки попросили Банк России блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться. Об этом сообщает РИА "Новости"

"В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней", - говорится в сообщении.

"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".

В ответ на эти предложения ЦБ рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.