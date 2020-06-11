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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2020 г.Банки РФ предложили блокировать сомнительные оп...
сегодня 10:15

Банки РФ предложили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Эмитенты:   Тинькофф Банк  |  Центробанк РФ

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российские банки попросили Банк России блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться. Об этом сообщает РИА "Новости"

"В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней", - говорится в сообщении.

"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".

В ответ на эти предложения ЦБ рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.

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