Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в БЦ AFI Square

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группа "Тинькофф" заключила соглашение с девелоперской компанией AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square, в котором разместится новая штаб-квартира Тинькофф. Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Офисное здание бизнес-центра площадью более 90 тыс. кв.м будет построено в первом полугодии 2022 года на ул. Грузинский Вал, в 200 метрах от метро Белорусская. Новая штаб-квартира" Тинькофф" объединит в одном месте ключевые подразделения группы — "Тинькофф Банк" (включая "Тинькофф Бизнес" и "Тинькофф Инвестиции" ), "Тинькофф Страхование" , "Тинькофф Мобайл" , "Тинькофф Образование" , "Тинькофф Путешествия" , "Тинькофф Центр Разработки"(за исключением региональных отделений) и др.", - говорится в пресс-релизе.

В новой штаб-квартире Тинькофф в AFI Square смогут работать одновременно более 6 тысяч человек.