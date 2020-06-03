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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.1 млн барр.

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 мая, сократился на 2.1 млн барр. и составил 532.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали повышение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 2.8 млн барр. и составили 257.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 9.9 млн барр. и составили 174.3 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 2.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 4.0 млн барр. и составили 647.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 51.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.483 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.706 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.917 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.2 млн барр.

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