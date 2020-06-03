Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 29 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.483 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.706 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.917 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.2 млн барр.