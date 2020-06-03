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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за апрель;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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