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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2020 г.Совет директоров "Газпрома" одобрил перевод "Га...
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Совет директоров "Газпрома" одобрил перевод "Газпром капиталу" 9.99% акций "Новатэка"
Эмитенты:   Газпром  |  Газпром капитал

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение ООО "Газпром капитал" принадлежащих другой структуре газового холдинга - компании Gazfin Cyprus Limited - 9.99% уставного капитала "Новатэка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы "Газпрома".

"Номинал акций - 0.1 рубля каждая, общая номинальная стоимость - 30.332 млн рублей. Бумаги были приобретены "по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи акций", - говорится в сообщении.

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