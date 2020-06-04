Совет директоров "Газпрома" одобрил перевод "Газпром капиталу" 9.99% акций "Новатэка"

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение ООО "Газпром капитал" принадлежащих другой структуре газового холдинга - компании Gazfin Cyprus Limited - 9.99% уставного капитала "Новатэка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы "Газпрома".

"Номинал акций - 0.1 рубля каждая, общая номинальная стоимость - 30.332 млн рублей. Бумаги были приобретены "по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи акций", - говорится в сообщении.