Розничные продажи в еврозоне в марте сократились на 11.7%

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в апреле сократились на 11.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 11.1% в апреле (пересмотрено с 11.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 15%.

В годовом выражении объём розничных продаж в апреле сократился на 19.6% против ожидаемого снижения на 20.6%. В марте объём розничных продаж вырос на 9.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.