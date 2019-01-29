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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Розничные продажи в Японии за декабрь;

03:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

09:30 мск ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за декабрь;

10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

10:45 мск Потребительские расходы во Франции за декабрь;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за февраль, предварительно.

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