Conference Board: индекс потребительского доверия в США в январе продолжил снижение

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 120.2 пункта против 126.6 месяцем ранее. Наиболее быстрыми темпами упал индекс экономических ожиданий, в то время как индекс оценки текущей ситуации изменился незначительно.

Аналитики прогнозировали индекс потребительского доверия на уровне 125.0 в сравнении с первоначально объявленным декабрьским значением 128.1.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.