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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2018 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 18:04

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в ноябре умеренно снизился

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 135.7 пункта против 137.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 136.2.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре вырос до 172.7 против 171.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 111.0 против 115.1 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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