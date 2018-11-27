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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2018 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос...
вчера 17:07

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.2%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс вырос на 6.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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