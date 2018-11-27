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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2018 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 17:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 5.1% в годовом выражении

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в сентябре в годовом выражении на 5.3%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 4.8% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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